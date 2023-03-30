\nГлавный раввин Украины Моше Реувен Асман на этой неделе присвоил израильскому министру по делам религий и исполняющему обязанности министра внутренних дел Михаэлю Малкиэли степень почетного доктора Европейского международного университета в знак признания большой помощи Малкиэли в отношениях между Израилем и Украиной в рамках его должность председателя Ассоциации дружбы Израиль-Украина и за его большую помощь еврейской общине Украины.\n\n\n\nРаввин Асман отметил, что “министр Малкиэли является настоящим другом государства Украина и нашей еврейской общины. С тех пор, как он вошел в Кнессет, я всегда находил его внимательным к нуждам евреев Украины”.\n\n\n\n“Во время его визитов в Украину перед войной между ним и общиной установились тесные отношения, и он помогает нам, чем может, в дополнение к своей многочисленной деятельности по укреплению отношений между странами. Для меня честь и привилегия присвоить ему это звание от имени Украины", - добавил раввин Асман.\n\n\n\nМихаэль Малкиэли сказал в ответ: “Я рад быть частью наших братьев, которые переживают трудные времена в Украине. Моему другу раввину Моше Реувену Асману выпала честь спасти многих евреев в Украине от духовной гибели. В последний год его деятельность стала важной вехой еще и для физического выживания многих людей в Украине. Я рад быть партнером и частью его великих предприятий и другом народа в Украине”.\n\n\n\n\n\n