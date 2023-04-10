\nАктивный борец за поселенческое движение в Самарии и один из пионеров поселенческого движения, 78-летний Моше Зар (משה זר) призывает всех левых активистов и тех, кто отстаивает палестинские интересы в судах, кто не верит в Б-жье обетование Эрец-Исраэль еврейскому народу – покинуть нашу страну.\n\n\n\n«Есть евреи, которые только прикидываются евреями. Отцы их отцов пришли в Израиль, потому что считали, что это – их родина, но сегодня их внуки пришли к выводу, что это – земля палестинцев», - сказал Зар в интервью корреспонденту \n7 канала\n. «Они не верят в то, что написано в Торе, в то, что Творец мира дал нам эту землю, поэтому, пожалуйста, пусть они соберут свои вещи и вернуться в Германию».\n\n\n«Священное Писание [ТАНАХ] – это не только колыбель \nнашей культуры, но и твердыня нашей веры. Это – наше свидетельство о праве собственности, это вечное обещание Б-га еврейскому народу, что Он будет следить за границами Земли Израиля. Это не что-то первобытное и примитивное. Левые, которые приходят и говорят о правах человека, но не имеют корней, не имеют и родины. Это – не их родная земля».\n\n\nГоворя же о самой по себе возможности передачи земли палестинцам, вчиняющим иски против евреев, Зар еще более неумолим: «Арабы должны знать, что даже если бы они были здесь, на этих землях, в \nтечение нескольких сотен лет, они только хранили землю, следили за землей, ибо это – наша земля, ибо так сказано в Священном Писании. Теперь же они хотят получить компенсации, – и мы должны дать им \nкомпенсацию только за то, что они следили за нашею землею».\n\n\n