\n\n\n\n\nСегодня, 2 ноября, бывшие депутаты Кнессета Шули Муалем-Рафаэли и Нисим Ватори приняли участие в \nмассовой акции протеста\n, участники которой, собравшись на площади Габима (Тель-Авив) негодуют на политику нынешнего правительства.\n\n\n\n«Наши друзья справа страдают «головокружением» и потерей ценностей. Это нужно остановить. Молчание, в котором проходило \nрасследование «Избери жизнь» и «Ад Кан»\n, реальность, в которой Мансур Аббас \nпредлагает дать деньги ультраортодоксам\n, приводит к растерянности», - в частности. Сказала Муалем-Рафаэли в интервью корреспонденту \n7 канала.\n\n\n\n\n«Реальность, в которой Шакед и Беннет не выполняют никаких [ранее данных] общественности обязательств, побуждает правых все больше и больше отходить от них», - добавила она.\n\n\n\nПолностью с заявлением Муалем-Рафаэли можно ознакомиться, \nперейдя по этой ссылке\n.\n\n\n\nНисим Ватори добавил: «Люди просто взрываются от этих ненормальных шагов кражи мандатов. Голоса правых были украдены, и мы чувствуем, что незаконное правительство украло нашу страну».\n\n\n\nКроме того, депутат Цахи Ханегби, так же присутствовавший на демонстрации, сказал: «Они называют нас «подстрекателями», они сказали, что эта демонстрация является «демонстрацией подстрекательства». Мы не простим того, что они очернили тогдашнего премьер-министра Нетаньяху, когда тот выступил в Конгрессе США против «ядерной сделки». Не дай Б-г, они скажут, что мы вмешиваемся в политику Соединенных Штатов. Мы не забудем, что, что пока бойцы ЦАХАЛ защищали нас в ходе операции \n«Страж стен»\n, банды сжигали синагоги и рестораны. Мы никогда не сформируем правительство, опирающееся на Исламское движение. Мы разоблачим их тайны – и общественность проснётся», - добавил он.\n\n\n\nДепутат Кнессета Мири Регев выступила с критикой нынешнего правительства, заявив, что «Беннет сформировал первое «палестинское правительство» в истории. Эти лицемерные левые протестующие размахивали черными флагами, а мы размахиваем флагами Израиля. Они называли нас «людьми Тьмы», но нет, это они – люди тьмы, а мы – люди света».\n\n\n\nДепутат Шломо Каръи сказал о правительстве: «Наш путь – не их путь. Это – антисионистское и антиеврейское правительство, созданное обманом, на основе смеси жажды власти, ненависти к иудаизму и попрания ультраортодоксов, да еще при присоединении к худшим из наших врагов. Срок его жизни будет недолгим».\n\n\n\n«Этому злому правительству мы говорим: вы не получили доверенность от народа Израиля на уничтожение и причинение вреда еврейскому государству. Мы прибыли сюда с четырех концов света в еврейское государство, а не в государство всех его граждан и всех террористов во главе с Мансуром Аббасом и Ахмедом Тиби. У вас нет мандата продавать все национальные активы за чечевичную похлёбку. Даже если пропаганда каналы аплодируют вам, мы не участвуем и не согласимся с вами», - твердо добавил он.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nצילום\n: ערוץ 7\n\n