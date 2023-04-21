\n\nУжасное убийство в Кирьят-Арбе\n. 17-летний террорист Мухаммад Трайра, выходец из деревни Бани-Наим, перелез этим утром, 30 июня, через забор безопасности, огораживающий Кирьят-Арбу, в окрестности района Гиват Харсина.\n\n\n\nОказавшись в городе, он совершил \nтеракт, о котором ранее сообщал \n7 канал\n\n. \n\n\n\nСогласно наиболее свежей, уточненной информации, террорист проник в дом, где напал с ножом на спящую в кровати 13-летнюю девочку-подростка, нанеся ей несколько ударов в верхнюю часть тела.\n\n\n\nНа крики девочки в комнату вбежали сотрудники службы безопасности Кирьят-Арбы, и в завязавшейся перестрелке, один из них получил тяжелые ранения, но убил террориста.\n\n\n\nПрибывшая по вызову бригада парамедиков службы «Маген Давид Адом», оказав первую помощь раненным, доставила их в столичную больницу «Шаарей Цедек» (мужчину-охранника) и в «Хадасса Эйн-Керем» (девочку).\n\n\n\nВидеосъемку, запечатлевшую доставку раненной девочки из Кирьят-Аты в больницу, можно посмотреть, \nперейдя по этой ссылке\n.\n\n\n\nК великому сожалению, несмотря на все усилия врачей, Аллель-Яффа Ариэль (הלל-יפה אריאל) скончалась от полученных ран.\n\n\n\nВидеосъемку, запечатлевшую сообщение доктора Офира Марина можно посмотреть, \nперейдя по этой ссылке\n.\n\n\n\nВидеосъемку, запечатлевшую сообщение профессора Ави Ривкинда можно посмотреть, \nперейдя по этой ссылке\n.\n\n\n\nСостояние раненого мужчины оценивается сейчас от средней степени тяжести до тяжелого. По словам врачей, на текущий момент нет опасности для его жизни.\n\n\n\nЖителей Кирьят-Арба попросили оставаться внутри своих домов еще некоторое время, и, после того все было закончено, им разрешили вернуться к повседневным делам.\n\n\n\nС шокирующими кадрами видеосъемки на месте теракта можно ознакомиться, \nперейдя по этой ссылке\n.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\nזירת הפיגוע בקרית ארבע\n\n\n\nצילום: זק"א\n\n\n\n\n\n\n\n\nהגעת הפצוע לבית החולים\n\n\n\nצילום: דוברות הדסה\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n