הדגל הכחול־לבן הצליח עד היום להתעלות מעל המחנאות בחברה הישראלית ולעטוף כמעט את כולה בשני פסי התכלת. גם השנה צריך לזכור שלמרות הכול, הדגל הזה הוא נסלכתבה המלאה