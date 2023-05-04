\n\nДепутат Кнессета Мири Регев (“Ликуд”) в беседе с \n7 каналом\n во время открытия зимней сессии Кнессета выступила с резкой критикой премьер-министра Нафтали Беннета.\n\n\n\n\n\n“Беннетт продолжал лгать в своей речи. Если бы он вовремя позаботился о бустерной дозе, 1300 человек не погибли бы от коронавируса. Если бы он действовал как настоящий премьер-министр, то не стал бы ставить в неловкое положение систему здравоохранения в ООН", - заявила она.\n\n\n\n\n\nТакже Регев сказала: “Он потерял свою политическую базу и опирается на три ноги: на средства массовой информации, Аббаса и Байдена. Человек, не имеющий политической базы, готов пойти на самые крайние меры, чтобы сохранить свое кресло”.\n\n\n\n\n\n“Мы сделаем все возможное, чтобы поставить это правительство в неловкое положение и разоблачить его ложь. В то же время мы рассмотрим всё, что связано с разрушением демократии. Беннет должен сказать правду и признать, что он стал левым, солгал и украл голоса общественности”, - отметила Регев.\n\n\n\n\n\nМири Регев также прокомментировала возможность формирования альтернативного правительства во главе с Бени Ганцем: “Я считаю, что если бы Ганц сегодня захотел стать премьер-министром, мы бы пошли с ним и вернулись бы к предыдущему правительству. Я не знаю, как будет развиваться ситуация, но мы сделаем всё, чтобы свергнуть нынешнее опасное правительство”.\n\n\n\n\n\n \n\n