\nПолиция продолжает расследование обстоятельств, которые накануне привели к большой трагедии в Кирьят-Ата. 25-летний мужчина убил ножом свою мать и ранил свою подругу, которая пыталась помешать убийству. Это была лишь первая серия кровавого и, увы, документального триллера.\n\n\n\nВо второй серии убийца поехал на машине с места преступления. Через несколько кварталов он стал виновником ДТП, врезавшись в другой автомобиль, после чего ранил водителя и пассажира машины, попавшей в аварию.\n\n\n\nВ третьей серии полицейские задержали убийцу из Кирьят-Ата.\n\n\n\nСейчас разворачивается четвертая серия под названием расследование убийства. Минувшей ночью задержанный проходил психиатрическую экспертизу. Ее результаты свидетельствуют о временном помешательстве. Свои преступные деяния 25-летний мужчина совершал в состоянии аффекта.\n\n\n\nИзвестно также, что мать убийцы была больна раком. И, возможно, сын принял решение об убийстве, чтобы положить конец ее страданиям.\n\n\n\n\n\n