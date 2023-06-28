\n\n\n\n\n\n\n\nВо вторник вечером на юге России в жилом районе разбился военный самолет.\n\n\n\nИнцидент произошел около 18:20 по местному времени в городе Ейск Краснодарского края. Бомбардировщик Су-34 с полным боекомплектом упал возле девятиэтажного жилого дома, после чего начали детонировать боеприпасы и огонь перекинулся на здание.\n\n\n\nКак сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС, в результате крушения самолета погибли 4 человека, 25 – пострадали, 6 человек считаются пропавшими без вести.\n\n\n\nМинистерство обороны России заявило, что самолет выполнял тренировочный полет, когда у него загорелся один из двигателей. Пилоты катапультировались.\n\n