\nМинистр по делам диаспоры Омер Янкелевич обвинила Организацию Объединенных Наций в антисемитизме после сообщения UN Watch о том, что Генеральная Ассамблея ООН в 2020 году осуждала Израиль в три раза чаще, чем весь остальной мир вместе взятый.\n\n\n\n«Даже в 2020 году, в год беспрецедентного кризиса во всем мире в области здравоохранения и в экономике, ООН снова посвятила время и усилия осуждению государства Израиль», - заявила Янкелевич, - «Из 23 решений, принятых за год, Израиль осуждался 17 раз. Для сравнения: Иран и Северная Корея были осуждены только по одному разу».\n\n\n\n«Согласно определению антисемитизма от IHRA, которое сам посланник ООН рекомендовал в прошлом году, «антисемитизм - это применение двойных стандартов к Израилю». Это абсурд: ООН призывает другие страны принять определение IHRA, но не принимает его сама!», - возмущается Янкелевич\n\n\n\n«ООН была создана после Холокоста с целью предотвращения аналогичной катастрофы в будущем, но ООН продолжает оставаться международным примером навязчивой предвзятости в отношении государства Израиль. В чем одержимость ООН Израилем, если не антисемитизмом?» - вопрошает министр по делам диаспоры Омер Янкелевич\n\n\n\nНа прошлой неделе UN Watch сообщила, что Генеральная Ассамблея ООН осуждала Израиль 17 раз в течение 2020 года, в то время как другие страны осуждались только шесть раз.\n\n\n\n«Нападение ООН на Израиль с потоком односторонних резолюций - это сюрреалистично», - сказал директор UN Watch Хиллель Нойер, - «Абсурдно, что в 2020 году из 23 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, содержащих критику стран, 17 из них - более 70 процентов - были сосредоточены на одной стране - Израиле. Цель столь однобокого осуждения - демонизировать еврейское государство».\n\n\n\n\n\n