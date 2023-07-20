\nПрезидент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид объявил о помиловании Фиды Киван, пойманной с кокаином в Абу-Даби.\n\n\n\nПервоначально Киван приговорили к смертной казни, но приговор заменили пожизненным заключением.\n\n\n\nБен Заид решился на этот шаг в рамках амнистии, которую он объявляет по случаю Рамадана, и по просьбе президента Израиля Ицхака Герцога.\n\n\n\nПредставители президента сообщили, что «в последние дни сотрудники посольства Израиля в Абу-Даби во главе с послом Амиром Хайеком и президентский дворец работали с властями Объединенных Арабских Эмиратов над техническими аспектами освобождения и прибытия госпожи Киван в Израиль. Президент Израиля выразил благодарность президенту Объединенных Арабских Эмиратов и поздравил его, его народ и всех наших соседей с благословенным месяцем Рамадан, месяцем добра и мира».\n\n