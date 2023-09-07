\nБоевики террористической группировки ХАМАС в несколько раз усилили охрану одного из своих наиболее видных лидеров – Исмаила Хании, получившего ряд анонимных угроз своей жизни или, как минимум, здоровью.\n\n\n\nРасполагая, по словам корреспондента выходящего в Лондоне арабского издания \n\nAl Sharq Al Awsat\n\n, «точными сведениями о готовящемся покушении», ХАМАС никак не может решить, кто же сделают попытку убить Ханию – Израиль или «филиал» джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в секторе Газы?\n\n\n\nСогласно той же публикации, ХАМАС также опасается, что нападение на Ханию будет актом мести за \nпокушение на убийство премьер-министра ПА Рами Хамдаллы\n.\n\n\n\n\n \n\n\n\nКак известно, попытка убийства Хамдаллы углубила продолжающийся разрыв между ХАМАС и движением ФАТХ, возглавляемым лидером ПА Махмудом Аббасом. Так, Аббас прямо обвинил правящую в секторе Газы группировку в том, что если такие покушения повторятся, это «откроет путь кровавой гражданской войне».\n\n\nСо своей стороны, ХАМАС осудил «кабинет» Хамдаллы за «политику обмана, создания напряженности и сознательного пренебрежения потребностями жителей сектора Газы».\n\n\n