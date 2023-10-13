\n\n \n\n\n\nПрезидент Израиля Исаак Герцог и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре.\n\n\n\n«Я рад приветствовать президента Герцога в президентском комплексе в Анкаре. Добро пожаловать в Турцию», — сказал Эрдоган.\n\n\n\n«Я считаю, что этот исторический визит станет поворотным моментом в отношениях между Турцией и Израилем. Укрепление отношений с Государством Израиль имеет большое значение для нашей страны».\n\n\n\nПрезидент Герцог сказал: «Г-н Президент,.К сожалению, в последние годы отношения между нашими странами пережили определенный засушливый период. Теперь я верю, что отношения между странами будут рассмотрены в действиях, отражающих дух взаимного уважения, и будут позволяют нам лучше справляться с региональными и глобальными вызовами, которые мы все разделяем».\n\n\n\n«Израиль и Турция могут и должны сотрудничать во многих областях, которые существенно влияют на это пространство, которое мы все заслуживаем называть «домом».\n\n