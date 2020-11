היום: אמריקה בוחרת נשיא ביידן מוביל בסקרים, טראמפ יכול לנצח בתום קמפיין ארוך ורווי השמצות, אזרחי ארה"ב יקבעו האם דונלד טראמפ יישאר לקדנציה שנייה או ג'ו ביידן הדמוקרטי ייכנס לחדר הסגלגל. ערוץ 7 ,

צילום: רויטרס ג'ו ביידן ודונלד טראמפ

Click the map to create your own at 270toWin.com אמריקה מחולקת - ובוחרת: מיליוני אמריקאים יצאו היום (שלישי) להצביע בבחירות לנשיאות ארה"ב לאחר שכ-97 מיליון אזרחים כבר הצביעו בהצבעה מוקדמת. עם הגעתה של ארצות הברית לפרשת דרכים, אזרחי ארה''ב יצטרכו לבחור בין קדנציה שנייה של ממשל רפובליקני בהנהגת דונלד טראמפ, לבין ג'ו ביידן, פוליטיקאי דמוקרטי עם ניסיון עשיר שכיהן כסגן הנשיא בתקופת ממשל אובמה. שיטת האלקטורים: כך בוחרים נשיא לפי הסקרים, ביידן מוביל בפער משמעותי ויש לו את הסיכוי הגדול ביותר לגרוף את 270 האלקטורים שיבטיחו לו את הנשיאות. טראמפ צמצם את הפער בשבועות האחרונים ויכול גם להגיע ל-270 אלקטורים אם ינצח במדינות המתנדנדות, כמו פלורידה, איווה, מישיגן, מינסוטה, נבדה, ניו המפשייר, קרוליינה הצפונית, אוהיו ופנסילבניה. אתר החדשות האמריקני Axios דיווח השבוע כי נשיא ארה"ב טראמפ מתכוון להכריז בתום יום הבחירות על ניצחונו, טרם יתקבלו התוצאות הסופיות. עם זאת, הנשיא לא ישים עצמו ללעג וימתין לראות מה יהיו התוצאות בערי המפתח. בנקודת הזמן בה ימסור הצהרה ירצו מקורביו לראות שהוא מוביל באוהיו, פלורידה, צפון קרוליינה, טקסס, איווה, אריזונה וג'ורג'יה. הצוות הקרוב של הנשיא נערך לקמפיין לפיו פתקי הדואר שנספרו לאחר יום הבחירות אינם קבילים.