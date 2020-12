יקב יתיר משיק מותג חדש ועצמאי הישר מאיזור הנגב המכונה 'ארץ היין הדרומית' דרום BY YATIR יינות איכותיים ונגישים המופקים מענבים שגדלו בכרמים נבחרים בדרום הארץ ומשלבים בטעמיהם בין הפשטות למורכבות המדברית ערוץ 7 ,

צילום: ISTOCK יקב יתיר אזורים שונים בארץ נתפשים כקלים ונוחים יותר לגידול ענבים, אך אזור הנגב בעל תנאי האקלים והתנאים הפיזיים המאתגרים לגידול, הפך לאזור המסקרן ביותר כעת, המכונה "ארץ היין הדרומית". מהמקום הזה, בו אפשר למצוא יינות מזנים מקומיים איכותיים, מפיקים את דרום BY YATIR. דרום BY YATIR. יינות חדשים, ארץ ישראלים, שפותחו על ידי ערן גולדווסר יינן יקב יתיר. דרום BY YATIR מאופיין ביינות קלילים ומרעננים המבוססים על זנים אהובים ומוכרים מכרמים נבחרים בטרואר הדרומי. הכרמים נהנים מאקלים מדברי, יבש וקר בלילה, תנאים היוצרים אזור גידול (טרואר) ייחודי. זני הענבים הנטועים זוכים לתנאים אידיאליים לגידול ענבי יין מהם מופקים יינות דרום אשר טעמיהם הנגישים והמשוחררים, מאפשרים לצרכן הישראלי ליהנות מהדרום במלוא הדרו. דרום BY YATIR פונה לצרכנים המעוניינים להשקיע ביין איכותי, נהנים מיין כחלק מהשגרה ולא רק באירועים מיוחדים ופתוחים להתנסות בטעמים חדשים ומרגשים. יעקב בן דור מנכ"ל יקב יתיר, "הדרום הוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל בכלל, ובתחום הכרמים בפרט, שפרחו ושגשגו באזור כבר משחר ההסטוריה ולא בכדי – זהו בית גידול טבעי נהדר מבחינת אקלים וקרקע ואפשר להפיק פה זנים מקומיים איכותיים. אנו גאים להוביל את מגמת היינות הדרומיים עם מותג יתיר ולהרחיב את ההיצע עם השקת מותג דרום BY YATIR, שהיא אבן דרך מבחינתנו. לפני 20 שנה חנכנו בדרום את יקב הבוטיק יתיר, שצמח להיות יקב מוביל בארץ ששמו נודע גם מעבר לים. היום, ליקב הזה נולד "אח קטן", קליל יותר, בדמות היינות החדשים, שמאפשרים לאוהבי היין להנות מהטרואר הדרומי במחיר נגיש ולחדד את מנעד הטעמים שלהם". ערן גולדווסר, יינן יקב יתיר, "היינות של דרום BY YATIR שורשיים ומחוברים לאדמה הפעילה, והצניעות המלווה אותם מורגשת בכל לגימה. רשמי הטעימה מלמדים אותנו ששניהם יינות אינטליגנטיים, טעמי הפרי שלהם שומרים על איפוק ורעננות ושבעשור הקרוב צפויים להמשיך ולהתפתח בבקבוק". בשלב הראשון להשקה יכלול דרום סדרת בוטיק הכוללת שני יינות במחיר נגיש: דרום אדום - יין אדום יבש, המורכב מזנים מאזור הנגב ודרום הרי יהודה: מרלו (30%), שיראז (30%), מלבק (17%), זינפנדל (13%) וקברנה סוביניון (10%). יין אדום אלגנטי שטעמי הפרי המובהקים שלו שומרים על איפוק ורעננות. צפוי להמשיך להתפתח היטב בבקבוק בעשור הקרוב. צבעו אדום רובי וריחו מורכב מפטל שחור, שזיף ופלפל. טעם: פרי בשל ועסיסי. גוף בינוני, פירותי עם חמיצות טובה, טאנין רך וסיומת ארוכה. התאמה לאוכל: ילווה היטב מנות בשר קלות ומאכלים מהמטבח הים תיכוני. המלצת הגשה: בכדי להנות מהיין בצורה מיטבית רצוי יקבי יתיר דרום צילום: יקבי יתיר דרום להגישו בטמפרטורה של 14-18 מעלות. דרום לבן - יין לבן יבש, המורכב מזנים מאזור יער יתיר ורמת ערד: ויונייה (54%) וסוביניון בלאן (46%). יין לבן אלגנטי שטעמי הפרי המובהקים שלו שומרים על איפוק ורעננות. צפוי להמשיך להתפתח היטב בבקבוק בעשור הקרוב. צבעו זהוב קש עם ארומות של הדר, יסמין וקמומיל. טעם: בשל ומרענן, משלב טעמי הדרים ואגס ירוק. התאמה לאוכל: יין בעל נפח יפה שמתאים לאוכל, אך יכול לעמוד בפני עצמו כאפריטיף. המלצת הגשה: בכדי להנות מהיין בצורה מיטבית רצוי להגישו בטמפרטורה של 8-10 מעלות. מחיר מומלץ לצרכן: 80 ₪ ניתן להשיג את היין בחנויות היין המובחרות בכשרות הבד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א