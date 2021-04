100 ימים בבית הלבן: האמריקנים מרוצים מביידן? לאחר מאה ימים בבית הלבן הציבור האמריקני מעניק לנשיא ביידן ציון נמוך על פעילותו. האכזבה העיקרית: מדיניות הכלכלה וההגירה. ניסן צור - ערוץ 7 ,

Official White House Photo by Adam Schultz US President Joe Biden הנשיא ג'ו ביידן סוגר מאה ימים כנשיא ארה"ב, ורשת ABC News ביחד עם "וושינגטון פוסט" החליטו לערוך סקר גדול על מנת למדוד את שביעות הרצון של אזרחי ארה"ב מתפקודו של הנשיא החדש. הציון הכללי אותו מעניקים אזרחי ארה"ב לנשיא ביידן הוא 52 אחוזים, הציון השלישי הנמוך ביותר לאחר ג'ראלד פורד שזכה בשנת 1974 ל-48 אחוזי תמיכה והנשיא דונלד טראמפ שזכה ל-42 אחוזי תמיכה בסקר שנערך לרגל 100 ימים לכהונתו בשנת 2017. הציון הגבוה ביותר ניתן לנשיא ביידן על טיפולו במגיפת הקורונה ועל חבילת הסיוע הכספי שהוא העביר עבור אזרחי ארה"ב. 65 אחוזים טענו כי הם "מרוצים מחבילת הסיוע הכספי שהעביר הנשיא", בעוד 64 אחוזים אישרו את דרך טיפולו של הנשיא במגיפת הקורונה. 58 אחוזים הביעו תמיכה בהצעתו להעלות אחוזי מס חברות. עם זאת, רק 52 אחוזים תמכו בהחלטתו להעביר חבילת סיוע לתשתיות בסך 2 טריליון דולר ואחוז זהה קיבל הנשיא ביידן על ניהול הכלכלה האמריקאית במאה הימים הראשונים. רק 42 אחוזים טענו כי מצב הכלכלה "טוב" בעוד 58 אחוזים טענו כי המצב הכלכלי הוא "לא טוב או רע". הציבור האמריקאי אינו אוהב, בלשון המעטה, את דרך ניהול מדיניות ההגירה של ביידן, בעיקר בגבול עם מקסיקו, כאשר רק 37 אחוזים תמכו בו. 40 אחוזים מהנשאלים אמרו כי הנשיא ביידן הוא "ליברלי מדי", ועוד 53 אחוזים הביעו חשש כי הוא מתכוון להפוך את הממשלה לגדולה ומשפיעה יותר. שלא במפתיע, את עיקר התמיכה בו מקבל הנשיא ביידן מהמצביעים הדמוקרטים, כאשר 90 אחוזים מהם הביעו תמיכה במדיניותו במאה הימים הראשונים, הליברלים עם 86 אחוזים, והאוכלוסיה השחורה עם 82 אחוזים. 60 אחוזים מבעלי התארים האקדמיים תמכו במדיניותו של הנשיא לעומת 48 אחוזים ללא תואר. גם בקרב המגדרים היה הבדל, כאשר 56 אחוזים מהנשים תמכו בנשיא לעומת 48 אחוזים מהגברים.