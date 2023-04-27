\nСемья Бенайи Переца сегодня, в воскресенье, 16 апреля, сообщила о сложной операции, которую он перенес в Таиланде в больнице Бангкока в минувшую пятницу.\n\n\n\nПерец был серьезно ранен террористом в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля на перекрестке Тапуах в Самарии в мае 2021 года. В том же теракте был убит Иегуда Гетта.\n\n\n\nСпустя почти два года Перец остается прикованным к инвалидной коляске из-за повреждения спинного мозга, вследствие ранения, которое он получил в теракте.\n\n\n\nОфир, отец Бенайи, сообщил \n7 каналу\n, что видео, снятое в больничной палате после операции, показывает, что в ногах Бенайи возникли шевеления, и что электрические сигналы достигают нервов в его ступнях.\n\n\n\nПо словам отца, операция прошла успешно и вселила в семью надежду, что Бенайя снова сможет ходить.\n\n\n\n“Я верю, что с Б-жьей помощью он сможет снова встать на ноги”, — сказал Офир, — “Во время реабилитации его будут учить ходить, как как маленького ребенка, чтобы укрепить мышцы”.\n\n\n\nУникальная операция в Таиланде была проведена американскими врачами и стоила около миллиона шекелей. Хирургическим путем электроды были вживлены в спину Бенайи Переца, чтобы достичь нервных окончаниям. Благодаря этому команды от мозга могут поступать в конечности.\n\n\n\nОжидается, что восстановление обойдется еще примерно в 2 миллиона шекелей. Семья останется в Бангкоке на период реабилитации.\n\n\n\n\n\n