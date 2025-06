אתר האינטרנט של ישיבת הר עציון נפרץ בימים האחרונים, ככל הנראה על ידי האקרים איראניים, כחלק ממתקפת סייבר רחבה.

בישיבה בחרו שלא להיבהל מהאירוע, אלא להגיב בגישה של הומור ואמונה.

בעמוד הבית של האתר הושתל מסר באנגלית מטעם הפורצים: "You start the war, but we will end it!" (אתם התחלתם את המלחמה - אבל אנחנו נסיים אותה).

המסר הופיע במוקדים שונים באתר, כולל בתמונות קורסים, שיעורים ושורת החיפוש, עדות לחדירה עמוקה למערכת הניהול של האתר.

בתגובה, פרסמה הישיבה הודעה: "אנו שמחים לראות שתורת הישיבה ממשיכה לפרוץ (ולהיפרץ) בגבולות חדשים. ברכות לעוקבים החדשים שהגיעו אלינו מאיראן והשאירו חותם. גם אתם מוזמנים להצטרף".

כמה שעות לאחר גילוי הפריצה, הצליחה הישיבה להחזיר את האתר לפעולה תקינה.