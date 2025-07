דבריו של אתגר קרת בעת קבלת הפרס יח"צ אקו"ם

בטקס פרסי אקו"ם לשנים 2024-2025, שהתקיים בבית היוצר של אקו"ם בנמל תל אביב, הוענקו פרסים ל-11 יוצרים ויוצרות בתחומי המוסיקה הקונצרטית, הספרות והשירה.

מנחי הערב היו דורי בן זאב ורוני קובן, ובהשתתפות "אנסמבל גלעד אפרת", "חמישיית קפריזה" ואמנים נוספים.

בתחום הספרות והשירה הוענקו שישה פרסים. פרס מפעל חיים ע"ש דליה רביקוביץ' הוענק לסופר אתגר קרת. בנימוקי הוועדה נכתב כי "המפעל של קרת כסופר פועם ושוקק כבר יותר משלושים שנה, ויצירתו פתחה אפשרויות חדשות לקוראים ולקוראות".

פרס לעידוד פרסום היצירה בתחום הסיפורת הוענק לספר "כישורי חיים" מאת עמיחי שלו. פרס לעידוד פרסום היצירה בתחום ספרות הילדים והנוער הוענק לספר "כל המשאלות שלי" מאת אירית שושני. פרס לעידוד פרסום היצירה בתחום השירה הוענק ל"טפרים" מאת אורלי עסיס.

פרס ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום הסיפורת הוענק לספר "לא רואים עליה - הפח נראה מצוין אבל השאסי דפוק לגמרי" מאת גלית דהן קרליבך. פרס ע"ש נתן יונתן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום השירה הוענק ל"יוצא בני למלחמה" מאת טלי בן ענת.

בתחום המוסיקה הקונצרטית הוענקו ארבעה פרסים. פרס מפעל חיים ע"ש פאול בן חיים הוענק ליוצרת והמלחינה הגר קדימה. פרס על הישג השנה ליצירה הוענק לזיו קוז'וקרו על יצירתו "Run! Into the Circles! Run out!". פרס ליצירה בעילום שם הוענק לליאור נבוק על יצירתו "It was too late for man". פרס לעידוד היצירה הוענק לאולג בוגוד על יצירתו "Crossroads".

כמו כן, פרס דירקטוריון אקו"ם הוענק לרפי קדישזון על תרומתו רבת השנים למוסיקה הישראלית המקורית כמלחין, מעבד, מבצע ומחנך. קדישזון כתב והלחין מוסיקה למאות הצגות, סרטים, מחול ותכניות טלוויזיה, ויצירותיו בוצעו על ידי תזמורות מובילות בארץ ובעולם.

יו"ר דירקטוריון אקו"ם, יואב גינאי, ציין כי "תרבות על כל גווניה היא נשמת אפה של כל אומה, וראוי לעשות הכל על מנת שעשייה תרבותית תזכה לתמיכה ולהכרה". מנכ"ל אקו"ם, אסף נחום, הוסיף כי "עלינו לחזק את יוצרי התרבות במיוחד בימים אלה. המילה הכתובה, המוסיקה והיצירה יש בהם כוח ומזור לנפש".