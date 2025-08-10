ד"ר דורון סייג, מנהל תחום מדדי הדיור בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתארח בפודקסט הנדל"ן של ערוץ 7 ו'מעוז' ומשוחח עם מגיש הפודקסט נאור גלברג, עו"ד ושמאי מקרקעין - שותף ב'מעוז השקעות חכמות בנדל"ן'. ד"ר סייג מתייחס, בין היתר, לאחת הסוגיות הבוערות ביותר בקרב ישראלים - הקושי לרכוש דירה.

הוא מתאר את מדד "נסיגות דיור", שפיתח יחד עם ד"ר לריסה פליישמן ובוחן את הקושי לרכוש דירה בישראל, ומראה כי בשנת 2022 רק כ-30% ממשקי הבית יכלו לרכוש דירה המתאימה לצרכיהם, כאשר בתל אביב הנתון עומד על 10% בלבד.

הוא צופה החמרה בנתונים אלו בשנה הקרובה עקב עליית הריבית והמשך התייקרות מחירי הדיור.

כשהוא נוגע בשוק השכירות, מציין ד"ר סייג כי העלייה בשכר הדירה לחוזים קיימים נמוכה יותר מאשר בחוזים חדשים. הוא תומך בהקמת מאגר חוזי שכירות מנהלי, במקום הסתמכות על סקרים, לצורך קבלת החלטות מדיניות מדויקות יותר. שוק השכירות המוסדי נתפס כפתרון טוב ליציבות ארוכת טווח, אך עליית הריבית פגעה בכדאיותו.

בנוגע למגמות בשוק הדיור, ד"ר סייג מצביע על ירידות מחירים קטנות בשלושת המדדים האחרונים (נכון ל-2025), אך מציין כי בשנה האחרונה הייתה עלייה של 3.9%.

הוא מזהה האטה בשוק, עלייה במלאי הדירות הלא מכורות (מעל 80,000 יחידות), ורואה בכך גורם שיכול להוביל להמשך ירידת מחירים בטווח הקצר. עם זאת, בטווח הארוך, הוא מאמין שהמחירים יעלו בשל קצב הילודה הגבוה בישראל והצורך המתמיד בבנייה.

ד"ר סייג סבור, באופן אישי, שעדיף להמתין בעת הזאת עם רכישת דירה. לדבריו, מחירי הדירות נמצאים בנקודה גבוהה מאוד וגם תנאי הריבית יחסית גבוהים.

