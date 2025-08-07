אחד האתרים הבולטים והמסקרנים ביותר בעולם הנדל"ן העירוני - מתחם תע"ש בתל אביב, או בשמו הידוע: תעש השלום הנמצא בין דרך השלום לרחוב עליית הנוער, בגבול שבין תל אביב לגבעתיים.

במשך עשרות שנים שימש המתחם את התעשייה הצבאית בתל אביב ("מפעל תע"ש מגן תל אביב"), וכעת, כשהעבודות להכשרת הקרקע יצאו לדרך והמכרזים כבר חולקו לחברות הבנייה הגדולות בישראל, ברור כי מדובר בלא פחות מאחת מהשקעות הנדל"ן האטרקטיביות והייחודיות ביותר שנראו בגוש דן בשנים האחרונות.

תע"ש השלום: פרויקט הנדל"ן הבא של תל אביב יוצא לדרך - פוטנציאל נדל"ני יוצא דופן בלב המטרופולין

המתחם, המשתרע על פני כ-55 דונם, ממוקם באזור גיאוגרפי שהוא חלום של כל יזם ומשקיע: מרחק הליכה ממרכזי תעסוקה, קניות, תחבורה, חינוך ופנאי. האזור תחום מדרום ברחוב דרך השלום 17 (פינת רחוב עליית הנוער), ממזרח ברחוב עליית הנוער, ומצפון וממערב באיזור התעסוקה של שכונת נחלת יצחק, ממש בצמוד לשכונת ביצרון. מתחם תע"ש השלום עתיד להפוך לשכונה אורבנית חדשה ומרובת שימושים, עם תמהיל הכולל מגורים, מסחר, תעסוקה, חינוך, תחבורה ושירותים ציבוריים - כל מה שנדרש לשכונה איכותית בתל אביב של העתיד.

עירוב שימושים וחיים אורבניים מלאים

מה שמייחד את תוכנית תע"ש השלום הוא לא רק המיקום, אלא התכנון החכם והעירוני שלה. במרכז השכונה החדשה ישולבו מרחבים פתוחים, שטחים ירוקים, שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים, ומרכז ציבורי פתוח בגודל של כ-5 דונם. כל אלו, יחד עם חזיתות מסחריות בקומת הקרקע, מבנים ציבוריים, מוסדות חינוך וגני ילדים - מעידים כי מדובר בשכונת בוטיק שתוכננה בקפידה על מנת לאזן בין צרכי העיר הגדלה לבין חוויית מגורים איכותית ברמה הגבוהה ביותר.

המתחם כולו יחולק לשני אזורים עיקריים: אזור מגורים טהור ואזור מגורים בשילוב תעסוקה ומסחר. במסגרת הפרויקט יוקמו כ-1,097 יחידות דיור, לצד שטחי מגורים (כ-15 דונם), יוקצו גם כ-4 דונם למסחר ותעשייה, כ-8 דונם למבני ציבור, וכ-12 דונם נוספים לשטחים ציבוריים פתוחים.

חזון שמתגשם - השחקנים המרכזיים כבר על הקרקע

חברות אקרו נדל"ן וקטה גרופ, מהחברות המובילות בישראל בתחום הנדל"ן, זכו במכרז הענק של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) במאי 2024. אקרו נדל"ן רכשה את מתחם א' בשטח של כ-3,861 מ"ר עבור 368 מיליון שקל ועוד כ-42 מיליון שקל הוצאות פיתוח - והיא עתידה לבנות בו 364 יחידות דיור ומסחר בקומת הקרקע. קטה גרופ רכשה את מתחם ב' בשטח של כ-3,607 מ"ר במחיר של 276 מיליון שקל ועוד כ-24.5 מיליון שקל הוצאות פיתוח, ובו יוקמו 164 יחידות דיור נוספות. בסך הכול - 528 דירות בשלב הראשון.

מיקום אסטרטגי - חיבור מושלם לתחבורה ציבורית

אחד היתרונות הבולטים של המתחם הוא הנגישות התחבורתית יוצאת הדופן שלו. תחנת רכבת השלום נמצאת במרחק של כ-5 דקות הליכה בלבד. כמו כן, בקרבת המתחם צפויות להיפתח שתי תחנות של רשת המטרו החדשה, וקו הרכבת הקלה האדום כבר פועל במרחק קצר. בנוסף, צפוי לקום מסוף תחבורתי תת-קרקעי שיחבר בין כלל מערכות התחבורה הציבורית, מה שיהפוך את האזור כולו לצומת תחבורתי מהחשובים במדינה.

סביבת מגורים ייחודית - תעסוקה, מסחר, חינוך ופנאי

מתחם תע"ש תל אביב לא יציע רק מגורים - אלא מערכת חיים שלמה. באזור יוקמו מוסדות חינוך חדשים - כולל בתי ספר וגני ילדים, שטחי תעסוקה בסמוך למרכזי עסקים גדולים כמו TOHA, מגדלי עזריאלי, מגדל אלון ועוד. קומות הקרקע של הפרויקטים השונים יכילו שטחי מסחר ופנאי - עם מסעדות, בתי קפה, חנויות ובוטיקים. במרחק הליכה נמצאים קניון עזריאלי, שרונה מרקט וקניון TLV, שמעניקים חוויית קניות ופנאי עשירה, מהטובות בישראל.

המחירים, ההזדמנות והתחזיות

הפער בין שווי הקרקע בפועל לבין מחירי השוק הצפויים מעלה את השאלה - האם מדובר בהזדמנות השקעה שלא תחזור? התשובה, לפי נתונים עדכניים בשטח, חיובית בהחלט. דירות חדשות בשכונות הסמוכות נמכרות כיום סביב 50,000 ש"ח למ"ר, אך בפרויקטים בתע"ש השלום ההערכות הן שמחירי הדירות יתחילו מ-60,000 ש"ח למ"ר ואף יותר, במיוחד לאור המיקום האסטרטגי, הסטנדרטים הגבוהים והביקוש הגובר.

יש לציין כי על אף שהמכרזים הראשונים נסגרו במחירים נמוכים ממחיר השוק, מדובר בשלב מוקדם בלבד של הפיתוח - מה שמייצר פוטנציאל תשואה גבוה במיוחד למשקיעים וליזמים שישכילו להיכנס כעת, כאשר ערכי הנדל"ן עדיין לא מגלמים את מלוא הפוטנציאל העתידי של המתחם.

שכונת הדגל של תל אביב החדשה

מתחם תע"ש השלום הוא לא עוד פרויקט - מדובר בשכונה שלמה, תוססת, מעורבת שימושים, מחוברת תחבורתית, מוקפת תעסוקה, קניות, חינוך ופנאי, ונמצאת בלב אזור שעתיד להפוך למרכז העסקים הראשי של מדינת ישראל. עם תכנון מוקפד, יזמים מובילים, והזדמנות נדירה לתשואה - זהו אחד מאירועי הנדל"ן החשובים ביותר של העשור בתל אביב.