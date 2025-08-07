תא"ל במיל' אפי איתם, לשעבר מפקד עוצבת הגליל, התייחס היום (חמישי) בראיון ל-103FM לדיווחים על המתיחות בין הרמטכ"ל אייל זמיר לדרג המדיני.

"אני אומר את זה מידיעה מעודכנת לאתמול - כל העימות הזה או העמדת העימות הזה בין ראש הממשלה לרמטכ"ל זו שטות חתרנית מסוכנת ומופקרת", טען איתם והוסיף: "שני אנשים לא עובדים בזה - לא עובד בזה ראש הממשלה ולא עובד בזה הרמטכ"ל. יש מי שטוב להם כנראה לראות את מדינת ישראל הולכת אל החלופה מתוך ריב, מדון, ייאוש וחולשה".

הוא סיפר: "אמרתי אישית גם לראש הממשלה וגם לרמטכ"ל בימים האחרונים - הרמטכ"ל איננו חלק חילוף של המכונה, הוא המכונה עצמה, ולכן צריך לנצח עם הרמטכ"ל הזה ואפשר לנצח וצריך לנהל את השיח הזה".

עוד אמר: "כשאני שומע שבדיון מטכ"ל סגור יש דיווחים על איזה טון אמר אלוף פיקוד דרום, ומה אמר לו מפקד חיל האוויר - אני מזדעזע מזה. אם תהיה מצלמה בתוך חיי הנישואים שלי, יהיו בקרים שיגידו 'משפחת איתם על הקאנטים'. יושבים אנשים ומייצרים איזה מפלצות מרגעים אנושיים".

לאחר מכן הסביר את חילוקי הדעות האפשריים בין הדרג הצבאי למדיני: "אומר ראש הממשלה למשל 'אני מאוד מקבל את שיטת המצור, אבל אין לנו כבר זמן כי אירופה סוגרת עלינו, כי האמריקנים רוצים לסיים כי החטופים גוססים', זה שיקול. בתוך הניואנסים האלה בין ראש ממשלה לבין רמטכ"ל יש מורכבויות בהסתכלות שכל אחד מוסיף את האלמנט שלו. הגענו לרגע שצריך להפעיל לחץ צבאי מאוד אינטנסיבי כדי שמשהו יקרה, כי משאים ומתנים על עסקת ביניים מיצו את עצמם. הם לא רוצים, צריך שעם ישראל יבין".

במהלך השיחה פירט איתם גם את שלוש האופציות האפשריות להמשך המלחמה בעזה: "בפני הקבינט עומדות בגדול שלוש חלופות, כולן קשות אבל החלטה צריך לקבל. החלופה הראשונה היא להיכנע. זה אומר לחזור לקווי 7 באוקטובר, לצאת מעזה ובעצם להודיע שחמאס נשאר ברצועה, הוא הריבון, הוא השולט. זאת תהיה הפקרות ביטחונית ולאומית ממדרגה ראשונה. יש סיכוי שהיא תביא לנו את 20 החטופים החיים, אבל זה המחיר שלה. זאת כניעה של מדינת ישראל, של צה"ל".

הוא המשיך ואמר: "אפשרות שנייה היא לתת פקודה לצה"ל להסתער על מה שעוד נותר מהכיסים של חמאס במחנות המרכז ובעזה. הלחימה תהיה קשה, היא תימשך כשלושה-ארבעה חודשים, ובסופם מדינת ישראל תחזיק ב-95 או 99 אחוז של השטח. הלחימה לא תהיה קלה, הסיכוי שהחטופים יחולצו בחיים או חלקם הגדול - הוא נמוך. בתוך הלחימה בסוף תישאר מנהרה עם שלושה-ארבעה-עשרה שומרים על חמישה חטופים, וכשהחייל הראשון יהיה בזיג של לפני המנהרה, הם ירצחו אותם כמו שהיה ברפיח".

"אפשרות שלישית, שאגב אני ממליץ עליה כבר לא מעט זמן, היא לכתר את שני הכיסים שנותרו. אלה כיסים יחסית קטנים, לכתר אותם - אין יוצא ואין בא ואין אספקה ואין מים ואין כלום. היתרון של השיטה הזאת הוא שנצטרך פחות סד"כ, נסכן פחות את החטופים, ובעצם בסופו של דבר אנחנו נמוטט את חמאס אם באמת המצור יהיה אגרסיבי".