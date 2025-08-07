נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (חמישי) פוסט ברשת החברתית Truth Social, שבבעלותו, בו התייחס למצב האזורי ולסוגיית איראן.

טראמפ כתב: "כעת, לאחר שהארסנל הגרעיני ש'נוצר' על ידי איראן הושמד לחלוטין, חשוב לי מאוד שכל מדינות המזרח התיכון יצטרפו להסכמי אברהם. זה יבטיח שלום במזרח התיכון".

כזכור, טראמפ היה מיוזמי הסכמי אברהם שנחתמו בשנת 2020, והובילו לנרמול יחסים בין ישראל לבין איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו וסודאן.

כעת, כאמור, טראמפ קורא להרחיב את המיזם כדי להביא יציבות אזורית תוך הבטחת ביטחון לכל המדינות המעורבות.

בתוך כך, טראמפ התייחס הלילה לנושא תוכנית הגרעין האיראנית והביע עמדה תקיפה כלפי כוונה אפשרית של איראן לשוב ולהעשיר אורניום.

לדבריו, בתקופת כהונתו הצליחה ארה"ב למנוע עימותים נוספים במזרח התיכון בזכות המדיניות הקשוחה מול איראן. "הצלחנו לעצור מלחמות במזרח התיכון כשמנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני", אמר.

הוא הוסיף אזהרה ברורה למשטר בטהרן, ואמר, "היא יכולה להגיד שהיא עומדת להתחיל הכול מההתחלה - אבל זה דבר מאוד מסוכן עבורה לעשות, כי אנחנו נחזור ברגע שהיא תתחיל. אני חושב שבאיראן מבינים זאת".