מרבית אזרחי אירופה חוששים מפוטין, ורואים בטראמפ "אויב" של היבשת.

סקר חדש שנערך עבור מגזין "Le Grand Continent" המבוסס בפריז, בדק את דעותיהם של אזרחי תשע מדינות בנושאים שונים ובהן מלחמה אפשרית עם רוסיה, היחס לדונלד טראמפ, האם הם רוצים שמבינתם תישאר באיחוד האירופי ועוד.

המדינות שהשתתפו בסקר הן צרפת, בלגיה, ספרד, איטליה, הולנד, פורטוגל, קרואטיה, פולין וגרמניה.

על השאלה "האם אתה רואה בטראמפ אויב או ידיד של אירופה" ענו 48 אחוזים כי הם רואים בנשיא האמריקאי "אויב מוחלט של אירופה".

בבלגיה נרשם האחוז הגבוה ביותר של 62, כאשר בצרפת 57 אחוזים סברו כי טראמפ הוא האויב של היבשת, לעומת 19 אחוזים בלבד בפולין.

שאלה נוספת נגעה לחשש ממלחמה בין אירופה לרוסיה. 18 אחוזים ענו כי "יש סיכון גבוה מאוד", עוד 51 אחוזים סברו כי "יש סיכוי גבוה למלחמה עם רוסיה", ורק 31 אחוזים סברו כי הסיכוי למלחמה עם רוסיה נמוך. 77 אחוזים ממשתתפי הסקר בפולין סברו כי הסיכוי למלחמה עם רוסיה "גבוה מאוד", לעומת 34 אחוזים בלבד באיטליה.

אזרחי אירופה גם אינם מאמינים כי מדינתם תוכל להגן על עצמה במקרה של מלחמה מול רוסיה. 69 אחוזים בסך הכל טענו כך, כאשר בצרפת 44 אחוזים סברו כי צרפת מסוגלת להגן על עצמה מול רוסיה, בעוד בפולין 58 אחוזים סברו כי המדינה אינה מסוגלת להגן על עצמה.

על השאלה "האם הייתם רוצים שמדינתכם תישאר באיחוד האירופי?" ענו 74 אחוזים מאזרחי אירופה בחיוב. בפורטוגל עמד אחוז התשובה החיובית על 90, לעומת צרפת עם 61 אחוזים בלבד.