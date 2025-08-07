חיים כהן מארח במטבח את הזמרת נרקיס באדיבות כאן 11, יולי אוגוסט הפקות

הזמרת נרקיס התארחה אצל השף חיים כהן במסגרת הסדרה "שום, פלפל ושמן זית" המשודרת בכאן 11, לשיחה אישית עמוקה וטעימה במיוחד, המשלבת אוכל, זיכרונות ואמונה.

בפרק שישודר השבוע פותחת נרקיס צוהר למסע הרוחני והאישי שעברה - מסע שהתחיל בגוש קטיף שלפני ההתנתקות, דרך צפת ועד למקום הבשל והמאוזן בו לדבריה היא נמצאת כיום.

בהצצה ששודרה לקראת הפרק, סיפרה נרקיס: "גם אחרי צפת הגעתי למקום נורא מאוזן. הייתי שם מאוד חרדית - מאוד חושבת שמוזיקה והבורא לא יכולים להיות ביחד, שאתה צריך לוותר על עצמך באיזשהו מקום כדי לעבוד את השם, והיום אני בדיוק במקום הפוך - שהבורא רוצה שתתפתח, רוצה שתביא את עצמך, רוצה שתהנה מהעולם, מהאוכל, מהטעמים".

בהמשך שיתפה גם בהחלטות האישיות שלקחה מתוך המקום ההוא: "זה קרה אחרי שהתחתנתי, אחרי שנה במדרשה. זה לא בדיוק שידוך כי הכרתי אותו, אבל התחתנתי מתוך מקום מאוד חרדית שצריך להתחתן. כאילו, די, אני כבר בת 27, כמה אני יכולה לחפש את עצמי בעולם? אז התחתנתי לא ממקום מפותח אמיתי, של בחירה מהלב".