איש התקשורת יבגני זרובינסקי התייחס בחריפות להחלטת פרקליטות מחוז תל אביב להגיש כתב אישום נגד פעיל ההסברה הערבי-ישראלי יוסף חדאד, בגין ירי באוויר שביצע לאחר עימות בכביש.

בפוסט שפרסם, הביע זרובינסקי הסתייגות מהתנהגותו של חדאד אך גם זלזל בחומרת הטיפול בתיק מצד גורמי האכיפה. "התיעוד של יוסף חדאד לא נראה טוב ונראה כי קצת הגזים ולא התנהג כפי שצריך להתנהג עם נשק - אין ויכוח", כתב, "הוא גם לא יקבל על זה מאסר בפועל ואין מה לדאוג, הכל טוב. קצת עבודות שירות בספרייה, הוא ישרוד".

עם זאת, עיקר הביקורת הופנתה כלפי מערכת האכיפה. זרובינסקי טען כי רשויות החוק מזניחות טיפול באירועים פליליים חמורים יותר: "זה לא שכל יום יורים פה על אנשים לכיוון הראש כי שכחו לשלם פרוטקשן לחמודי, זורקים רימונים, מציתים רכבים כל לילה בכל המדינה", והוסיף בסרקזם, "ובקרית אתא אפילו יצא לאחרונה סטארט-אפ, והתחילו לירות טילי לאו לעבר אנשים ששמעת שיצאו עם מישהי שיצאה איתך פעם".

לדבריו, אלפי תיקים ממתינים שנים להכרעה, אולם דווקא בתיק של חדאד פעלה הפרקליטות במהירות יוצאת דופן: "שמו בצד את אלפי התיקים של האנשים שמחכים כבר שנים, אם לא עשור, שהם יואילו בטובם רק לעדכן אם בכלל מגישים עליהם כתב אישום או לא - והכל כדי להספיק בתוך 48 שעות לטפל בתיק הדגל הכי חמור מאז קום המדינה: יוסף חדאד ושליח הוולט".

בסיום דבריו ציין בהומור, "אם כבר כל זה, לפחות תאסרו עליו להשתמש ברשתות החברתיות. את כל הלייקים לקח לנו. וזה עוד כשלא היה פנוי כל היום".