ישיבת הקבינט שבה דנו ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים באישור כיבוש רצועת עזה הסתיימה לפנות בוקר (שישי) אחרי יותר מ-10 שעות.

במהלך הישיבה הקבינט אישר את הצעת ראש הממשלה לכיבוש רצועת עזה.

ראש הממשלה אמר בפתח הישיבה "אני לא רוצה להנציח את חמאס - אלא לנצח אותו".

הרמטכ"ל אייל זמיר טען כי "חיי החטופים יהיו בסכנה אם נצא לתוכנית לכיבוש עזה, אין דרך להבטיח שלא נפגע בהם". הוא תיאר מחיר של פגיעה בחיי חיילים, שחיקה גדולה של הכוחות, שחיקה של הכלים הצבאיים וגם בעיות הומניטריות וסניטריות.

השרים היקשו על עמדתו ואמרו כי מבצע מרכבות גדעון לא השיג את מטרתו. הרמטכ"ל השיב: "יצרנו את התנאים להשבת החטופים". יו"ר ש"ס אריה דרעי, שלא מכהן כשר בפועל אך חבר בקבינט, הזהיר: "המלחמה היא נזק מדיני מתמשך, החטופים יהיו בסכנה. צריך להקשיב לצבא".

ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי "המבצע אינו בלתי-הפיך. מוכנים לשקול עצירה אם חמאס יסכים לתנאים של ישראל". השר איתמר בן גביר אמר בתגובה: "צריך ללכת עד הסוף".