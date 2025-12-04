שר החוץ של מצרים, בדר עבד אל-עאטי, מביע התנגדות נחרצת לכל שיח על חלוקת רצועת עזה, וקורא לעבור באופן מיידי ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש.

"יש לנו ביטחון מלא שהנשיא טראמפ והצד האמריקני יהיו מעורבים ביישום התוכנית שהם התוו. התוכנית הזו הוכנה כדי שתיושם הלכה למעשה, וזה מה שאנו פועלים לקדם באמצעות הקשר המתמשך עם הצד האמריקני", אמר שר החוץ המצרי.

לדבריו, המאמצים מתמקדים במעבר ללא דיחוי ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, שכן אין לו חלופה, וחובה למנוע מכל גורם לסכל או להאט את קצב יישום התוכנית.

בהתייחס לשיח על כוח בינלאומי שיוצב ברצועה, אמר עבד אל-עאטי כי עיקר המחלוקות עוסקות בהגדרת הסמכויות המדויקות: "הכוח הבינלאומי צריך להיות מוצב ברצועת עזה בהקדם האפשרי, כדי לפקח על עמידת הצדדים בהסכם הפסקת האש".

בנוסף, ציין השר המצרי כי מצרים פועלת להקמת ועדה מנהלת אזרחית ברצועה שתספק שירותים בסיסיים לאוכלוסייה המקומית.

בהמשך, לדבריו, יש להעביר את הסמכויות לרשות הפלסטינית, כאשר המשטרה הפלסטינית תהיה "הגורם היחיד האחראי על הביטחון".