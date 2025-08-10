סא"ל הרב בנימין מכלוף ז"ל, לוחם ומפקד בכיר ברבנות הצבאית, הלך לעולמו למחרת שבת פרשת פנחס.

חברו ועמיתו לשירות, הרב זאב לוין, לשעבר רב עוצבת הגליל ורב זרוע היבשה, ספד לו במילים חמות ואמר, "הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. צר לי עליך אחי הרב בני, נעמת לי מאוד".

לוין ציין כי מנהיגותו של הרב מכלוף תאמה את הקריטריונים שקבע משה רבנו למנהיג - כבוד לכל אדם, סבלנות לכל אחד, ויציאה לפני עמו בשדה הקרב ובחיי היומיום. לדבריו, הרב מכלוף הקפיד שלא להתפשר על נוהלי הדת בצה"ל, תוך שמירה על יחס מכבד לחיילים ומפקדים.

בשנת תשנ"ה מונה הרב מכלוף לרב החטיבה המערבית, חטיבה 300, לאחר שירות כלוחם בגבעתי ובוגר מסלול ההסדר בישיבת קריית שמונה. הוא שילב בין תכנון מבצעי לבין שמירה קפדנית על פקודות מטכ"ל בנושאי שבת, כשרות, תפילה וימי עיון. לוין סיפר, "כולם קראו לו בשם החיבה הרב בני. חביב ומאיר פנים לכולם, בלי ויתור על שום פרט בתחום נוהלי הדת בגזרת החטיבה".

במהלך כהונתו בחטיבה, חיזק הרב מכלוף את מערך הכשרות במוצבים, כולל בלבנון, ויזם ימי ישיבה לחיילים בשיתוף ראשי המועצות הדתיות בצפון. הוא דאג להשגת משאבים נדרשים, בהם רכב שטח למשגיח הכשרות, ביקורות יומיות במוצבים והרצאות מרבנים בכירים. לימים, יוזמות אלו אומצו כחלק מנוהל בכל חטיבות הקו בפיקוד המרכז.

הקשר האישי בין לוין לרב מכלוף נמשך גם לאחר השירות, בביקורים הדדיים, שמחות משפחתיות ואף אירועי אבל. לוין הזכיר את הוריו של הרב, שהיו דמויות מפתח בעולם היהדות בגליל - אביו כראש המועצה הדתית בכרמיאל ואמו, פליטת שואה, כאשת חסד ומארחת למופת.

"אין מילים שיכולות לבטא את האובדן הקשה", סיכם לוין, "מלבד הגאווה בדמותו הייחודית, והמאמץ להמשיך את דרכו".