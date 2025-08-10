נויה ישבה עייפה וידיה שלובות חזק. "אני כבר לא יודעת איך אפשר עוד לדבר עם זיו. כל פעם שזה קורה אני נשברת מבפנים, כאילו הוא בכלל לא רואה אותי".

זיו משך בכתפיו, מתגונן. "אני לא מתכוון לפגוע, אני פשוט נסגר. יש רגעים שאני מרגיש שהיא מצפה שאגיד בדיוק את מה שהיא צריכה לשמוע, ואם אני לא שם - אז הכול מתפרק".

"מה בעצם קורה לך, נויה, כשזיו לא אומר לך את מה שאת כל כך זקוקה לו? מה שובר אותך?" שאלתי את נויה.

"אני מרגישה שמעניינים אותו דברים אחרים, שיש לו דברים הרבה יותר חשובים ומשמעותיים ממני, והוא לא רואה אותי, הוא לא איתי", ענתה.

"כשחווית שזיו לא איתך - מיד הכנסת פרשנות. למה עשית את זה?"

"אני אפילו לא שמתי לב… ככה הרגשתי פשוט", אמרה נויה.

"כשחווית שזיו לא איתך, אז בעצם נוצר פער ביניכם. את מיד מנסה לפתור את הפער הזה. ואיך את פותרת את הפער הזה?" שאלתי.

"על ידי פרשנות?" שאלה נויה.

"הדפוס הזה של הפרשנות מנסה למלא את הפער. היא לא רק מספרת את הסיפור, אלא ממש יוצרת אותו ומזינה את הדפוס שרק הולך ומתחזק. את כבר לא רק חושבת - אלא גם מגיבה לזה: פועלת, מתרחקת, מתכווצת או מתפרצת", הסברתי.

"זה מרגיש לי בדיוק ככה. ברגע שזה קורה, נויה כבר לא איתי, ואני לא מצליח להגיע אליה", הגיב זיו.

"זיו רק חשף את הפער הזה שגם ככה קיים, והוא נמצא שם עוד מסיפור האדם הראשון. הצלע נלקחת מהאדם הראשון ואז נותר חיסרון שהופך להיות סיפור חיינו לדורות".

"ומה הפתרון לחיסרון הזה?" שאל זיו.

"דבקות. 'על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד'. החיבור הזה מטרתו לאחות את הקרע. כל עוד אין דבקות - נשאר מרחב פתוח שמבקש להיסגר, ולמרחב הזה נכנס הנחש. זה לא בגלל שאתם רעים או שהקשר מקולקל; הנחש הוא פשוט חושך שמגיע כשאין אור, כשאין דבקות", הסברתי.

"זה נשמע לי כל כך מוכר. כשאני שקטה ומרגישה מחוברת - אז לא מופיע הנחש הזה. אבל כשאני מרגישה את הפער הזה, אז כל המחשבות האלה - 'למה הוא עשה לי ככה… איך הוא לא רואה אותי… מה הוא מעדיף על פניי' - מציפות אותי".

"זה המקום שבו את בטוחה שדרך הפרשנות וההסברים את מביאה אור, ובעצם מה שאת עושה בפועל - את רק מעמיקה ומעצימה את החושך".

"נכון, אני באמת מרגישה ככה, אבל אני לא מבינה את זה", אמרה נויה.

"כי ההסברים, הניתוחים או ההאשמות שלך - הם לא האור. הם רק הניסיון שלך למלא את החיסרון. הכאב שלך הוא אמיתי, החיסרון אמיתי. אבל הפתרון לא נמצא בלנסות להבין אותו", הסברתי.

"אז איפה הוא נמצא?" שאלה נויה.

"בלהיות עם עצמך ממש שם, בנוכחות מלאה. לא רודפת אחרי הפתרון, אלא הופכת להיות את בעצמך כוח שמושך אור", עניתי.

"אז בעצם את אומרת שכל הפעמים שאני מנסה להסביר את עצמי, מנסה לעזור לה להרגיש אחרת כלפי או כלפי הקשר שלנו - אני מפספס את העניין?" שאל זיו.

"כן. אתה פשוט צריך להיות ולדבוק בה. להיות איתה בחולשה - זו עוצמה אמיתית. כשהדבקות קיימת - אז אין לנחש מקום להיכנס, ואז נויה תרגיש מלאה ומחוברת. ברגע שהיא חווה שאין דבקות, אז היא מתחילה לחפש הסברים - וזה פתח להרבה נחשים. הדרך שלכם לסלק את הנחש ולהאיר את החושך היא לא במלחמות, צעקות או הוכחות, אלא פשוט להיות יחד בתוך החיסרון הזה - עד שהוא כבר יתמלא מעצמו".

"אז אני בעצם לא צריכה להבין אותך, אלא פשוט להסכים להיות", נויה נשענה רגועה לאחור.

"ואני צריך לבחור לדבוק בה גם כשאני מרגיש מאוים או כשאני לא יודע מה להגיד. פשוט להיות - ולא לעזוב".