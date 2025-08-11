מה קורה כשיש יותר מדי דירות? המחירים עוצרים ולפעמים גם יורדים. מה קורה כשאין מספיק דירות? המחירים מטפסים למעלה.

השאלה היא איפה אתם רוצים להשקיע - במקום שמוצף בדירות ריקות או במקום שכל דירה נחטפת תוך שעות? למי שרוצה להבין איך להרוויח מהמחסור - פרטים:

דוד, משקיע נדל"ן מנוסה, מספר "ניסיתי להשכיר דירה בנתיבות חצי שנה, בסוף הורדתי את המחיר פעמיים. באותו זמן חבר שלי רכש דירה בשדרות - ותוך כמה שעות מהפרסום חכו לו בתור 3 משפחות".

יעל מוסיפה "חיפשתי דירת 4 חדרים עם ממ"ד להשכרה בשדרות שלושה חודשים. פשוט אין. כל דירה נלקחה תוך יומיים". רונן, יזם נדל"ן, חושף "באופקים בנו פי 3 מהצורך הטבעי, בנתיבות פי 1.06, אבל בשדרות רק 53% מהדירות שהשוק דורש בפועל", זה כמו שאתם מבינים ההסבר לביקוש הקשיח בשדרות.

המחסור הקריטי שמסביר הכל

בשדרות מתחילים לבנות רק 53% מהדירות שהשוק דורש - המחסור רק הולך להחריף. בנתיבות בנו פי 1.06 מהצורך, באופקים פי 3 מהצורך. התוצאה הטבעית הצפויה: בשדרות המחירים יעלו, בערים האחרות הם עלולים לרדת.

הנתון הכי מדהים: קשה למצוא דירות 4 חדרים עם ממ"ד להשכרה בשדרות. זה משקף ביקוש עצום מצד משפחות צעירות שמבינות את היתרונות של שדרות ועוברות לגור העיר.

למה דווקא שדרות מנצחת

ההשוואה הפשוטה: נתיבות עם היצע עודף של דירות ריקות, אופקים עם פי 3 דירות מהצורך, ושדרות עם מחסור קריטי. בנוסף, שדרות הכי קרובה למרכז - 45 דקות לגוש דן, תחנת רכבת, 14 דקות מחוף הים ו-13 דקות מאשקלון.

פטור ממס הכנסה של עד 20% מאפשר לזוג צעיר לחסוך עד 107,000 ₪ בשנה לעומת אשקלון. יותר כסף בכיס אומר יכולת לשלם שכירות גבוהה יותר - מה שמגביר עוד יותר את הביקוש.

הנתונים שמוכיחים שהמחסור משתלם

הנתונים שמוכיחים שהמחסור משתלם למשקיעים

עליית ערך בשדרות: מעל 12% בשנה האחרונה לעומת 7.7% ממוצע ארצי. מחיר דירת 4 חדרים בשדרות: 1,590,000 ₪. אותה דירה בקריית גת: 2,100,000 ₪. אותה דירה באשקלון: 1,900,000 ₪.

הפער הזה לא יישאר כך לנצח. כשהשוק יבין שהמחסור בשדרות אמיתי וקבוע, המחירים יעלו לכיוון הערים השכנות.

העסקה שמנצלת את המחסור

דירת 4 חדרים חדשה עם ממ"ד, 105 מ"ר בתוספת מרפסת 12 מ"ר, מיקום אסטרטגי בצפון העיר, מסירה מרץ 2026, הון עצמי מינימלי 264,000 ₪.

התחלות הבנייה בשדרות מכסות רק 53% מהצורך - והביקוש רק עולה. מי שקונה עכשיו מקבל דירה במחיר של אתמול אבל יהנה מהמחסור של מחר.

המחסור בשדרות לא זמני - הבנייה לא תספיק את הביקוש גם בשנים הקרובות. מספר הדירות מוגבל והמחירים רק יעלו.

