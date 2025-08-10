נתניהו משיב בחריפות לשאלת אלמוג בוקר דוברות

במהלך מסיבת העיתונאים הערב (ראשון) התפתח עימות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לכתב חדשות 12 אלמוג בוקר.

בוקר שאל את נתניהו על הבטחותיו מלפני שנה וחצי להשלים את המערכה ברפיח בתוך שבועות, ועל מדיניות הגיוס בציבור החרדי, תוך ציון קריאתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי לצעירים חרדים שלא להתגייס.

נתניהו פתח את תשובתו באמירה כי "זו לא הייתה שאלה, זה היה נאום תעמולה", אך השיב לטענות. לדבריו, "אנחנו פועלים לגייס אלפים רבים מהציבור החרדי, דבר שלא היה ב-77 שנות קיום המדינה", והוסיף כי העיכובים נגרמו מסיבות פוליטיות.

באשר לרפיח, אמר נתניהו כי הושגו "ניצחונות כבירים" בזירות שונות - בלבנון, בסוריה ועל איראן - מאז כיבוש האזור. הוא הדגיש כי יש להשלים את המהלך הצבאי כדי למנוע מחמאס להתחמש מחדש ולתקוף יישובים בעוטף עזה.

נתניהו התייחס גם לדברי דרעי ואמר כי לא ראה את הציטוט שיוחס לו, והוסיף "אני לא תומך בדברים האלה, רק שהדברים האלה כנראה לא נאמרו".