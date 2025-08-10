הרב יגאל לוינשטיין, ראש מכינת 'בני דוד' שבעלי, מבקר בחריפות את החלטת מועצת בנימין להזמין לאירוע סיום הקיץ זמר המצהיר על נטייתו הלהט"בית.

בראיון לערוץ 7 מסביר הרב לוינשטיין מדוע בחר להפיץ חוות דעת פומבית נגד האירוע וההחלטה.

"המועצה הזמינה זמר שמחצין את העובדה שהוא חי עם גבר, חיים שהתורה מגדירה כמשכבי תועבה. הוא הוזמן 'להרים את הרוח', כלשון ההודעה שפורסמה בחוצות, לקראת סוף החופש. כל זה קורה בחודש אלול, חודש התשובה, חודש הקדושה והטהרה. הדבר הזה זעזע אותי עד עמקי נשמתי ולכן אני מוחה על הדבר", אומר הרב.

הוא מפרט את הנקודות הכואבות עבורו באירוע המתוכנן: "במועצה הקדושה שלנו, שחיה על פי תורה ורוצה ליישב את הארץ על פי תורה, במועצה הזו קוראת תקלה כזו. זה כואב מאוד ולא ראיתי שהמועצה מתחרטת על המהלך". לדבריו, הוא אינו עוסק בסוגיה הכספית הכרוכה באירוע, "אבל ממתי כסף קובע את סל הערכים שלנו כיהודים?"

האירוע המדובר משך את תשומת לבו של הרב לוינשטיין כבר לפני כשבועיים, כאשר בצדי הדרכים והכבישים פורסם דבר ההופעה המתקרבת. "פנו אליי אנשים והם אומרים איך כולם שותקים. הייתי מזועזע גם אני. מחאה נגד דברים לא ראויים צריכה להיאמר בקול רם, אחרת, הדבר ממשיך להתגלגל וכך תנועת הלהט"ב מייצרת לגיטימציה".

הרב מדגיש: "זמר אינו עוד איש מקצוע שמזמינים אותו. זמר הוא אדם שמשפיע רגשית ונפשית על המאזינים שלו ויחד עם ההזדהות הרגשית נופלות חומות ההסתייגות ממעשיו הלא מתוקנים. חייו האישיים של הזמר אינם מענייני. הכאב שלי נובע מהעובדה שמועצה יקרה וקדושה כמו שלנו אין לה רגישות לדברים האלה. אני חושש שלמחלקת התרבות במועצה אין הבנה בעניינים רוחניים. ראש המועצה עוסק בבניין הארץ, בסלילת כבישים, בהקמת ישובים ובהחלת ריבונות ביהודה ושומרון, דברים יקרים וחשובים, אבל אי אפשר להחיל ריבונות ביהודה ושומרון כשאנחנו עוברים על העבירות שפוגעות בזכות על הארץ".

הרב מזכיר כי "בזכות ברית המילה זוכים לארץ ישראל, וכשיש טומאת הברית מאבדים את הארץ. איך נוכל לזכות בהחלת ריבונות כשמטמאים את הארץ או כשנותנים לגיטימציה, בין בשתיקה ובין בתום לב? לא נוכל להסכים עם הדבר הזה שפוגע בכל תהליך האחיזה שלנו בארץ שלנו. בשבת האחרונה, ט"ו באב, חג חיבור השבטים, חג החיבור לארץ, חג הצניעות והטהרה, אמרתי שאי אפשר לעמוד מהצד ולשתוק".

"כאנשי רוח התפקיד שלנו הוא לעורר את התודעה הרוחנית הנכונה. יש כאן קרב אדיר מול תנועה ארצית ועולמית פרוגרסיבית שמנסה למחוק זהויות, לתת לגיטימציה לדברים נוראיים של פירוק הזהויות והתא המשפחתי, לתת לגיטימציה לזוגות חד מיניים ולהחלפת המינים. זה מהלך תרבותי רוחני שנעשה באופן ערמומי ומטפטף את הלגיטימציה לטומאה באופן מדורג דרך מופעים, שלטים, מצעדים, הפגנות ודגלים וכך יוצרים לאורך זמן תהליך של שבירת כל הרגשות הבריאים שמתקוממים בתוכנו נגד טומאות כאלה וחובת אנשי הרוח היא לעורר תודעה כדי שחלילה לא תיווצר לגיטימציה, כדי שאנשים לא יהיו מוכנים לקבל זאת והדבר ימנע גם בעתיד טעויות כאלה".

על הדברים שאלנו את הרב מדוע חילול שבת, שגם עליו נכתבו דברים חמורים ביותר בתורה, לא זוכה לכזו התנגדות וניתן לשער שאמן מחלל שבת שהיה מופיע לא היה גורר התנגדות שכזו. הרב לוינשטיין משיב וקובע כי בין השניים קיים הבדל עצום שגולת הכותרת שלו היא סוגיית הנפת דגלים וקידום אג'נדות.

"מה שאדם עושה בחייו הפרטיים אינו עסק של אף אחד מאיתנו, וגם אם האיש הזה היה מצניע את ענייניו ולא חושף אותם ברבים, זה דיון אחד. מושג הפרהסיה פירושו הוא גם מציאות שבה כאיש ציבור הוא מפרסם את העובדה שכך הוא חי וזה נותן רוח גבית גדולה לתנועה שמייצרת הרס התא המשפחתי ולגיטימציה לדברים שהם נגד הטבע האנושי הבסיסי ביותר".

"מדובר בתנועה תרבותית שבה כל מי שמזדהה, מפרסם ומחצין זאת מייצר בפועל מהלך של לגיטימציה. אדם שמחלל שבת לא מקים תנועה שעסוקה בכך או שמשכנעת את החברה הישראלית לחלל שבת כאילו מדובר בדבר החשוב בעולם. אנשים מחללים שבת כי אינם אנשים מאמינים ואלו אורחות חייהם הפרטיים. אין להם אג'נדה של קידום חילול השבת בעם היהודי, אבל תנועת הלהט"ב ומי שמזדהה איתה וכל שכן מי שמחצין ומפרסם את מעשיו נעשה שותף לפירוק התא המשפחתי וטשטוש הזהויות היסודיות הבסיסיות של החיים".

עוד שאלנו אם הרב התלבט טרם פרסום מחאתו אם בעצם כך הוא מפרסם נתון שאולי לא כל ציבור התושבים היה מודע לו. "זה חלק מהבעיה שלנו כציבור דתי, שאנחנו לא עירניים לתהליכים תרבותיים עמוקים שמפרקים את כל מה שאנחנו מאמינים בו. זה מה שקורה עד שיום אחד אנחנו קמים בבוקר ומגלים שבגבעת שמואל ילד רוצה להיות ילדה בחמ"ד וכולם מזדעקים".

"התחלתי לזעוק על התהליך הזה לפני עשר שנים. אמרו לי למה אתה מעיר דובים מרבצם, אם לא נעשה כלום זה ייעלם מעצמו. אבל התנועה הפרוגרסיבית פועלת בתחכום גדול של הסתרת מעשיה כדי שלא ישימו לב לתהליך עד שהוא יבשיל ואז כבר לא ניתן יהיה לעצור אותו, ואז יגידו אנשים איך לא שמנו לב ולא ידענו. זה תהליך שבו הטומאה עובדת באופן שבו אנשי הקודש לא ישימו לב לתהליך התפשטות שלהם. לכן חובה להגיד שהתהליכים הללו לא מסתיימים בתל אביב. הם מתפשטים ומגיעים לכל מקום. זו הזדמנות לעורר את התודעה לכך שיש תהליכים שעולים אל גב ההר והם סכנה רוחנית להמשך האחיזה בארץ. הזהות האנושית הולכת ונמחקת, וחשוב מאוד להתריע בזמן של התגלגלות התהליכים האלה בתוך החברה".

ממועצת בנימין נמסר: "כרגע אין תגובה".