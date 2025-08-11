אנבידיה הכריזה היום על ספריות NVIDIA Omniverse ומודלי עולם (World Foundation Models) חדשים בפלטפורמת NVIDIA Cosmos, המיועדים להאיץ את פיתוח ופריסת הרובוטים.

ספריות Omniverse משמשות לבניית סימולציות מתקדמות עבור רובוטיקה ובינה מלאכותית תעשייתית, בעוד שמודלי עולם מאפשרים לייצר נתונים מגוונים מטקסט, תמונה ווידאו, כדי לאמן רובוטים בקנה מידה רחב.

הספריות והמודלים החדשים, המופעלים על ידי שרתי NVIDIA RTX PRO ו־NVIDIA DGX Cloud, מאפשרים למפתחים ליצור תאומים דיגיטליים מדויקים פיזיקלית, לבנות מחדש את העולם האמיתי בסימולציה, להפיק נתונים סינתטיים לאימון מודלי בינה מלאכותית פיזית, ולפתח סוכנים בעלי הבנה של העולם האמיתי.

"גרפיקה ממוחשבת ובינה מלאכותית מתמזגות על מנת לחולל שינוי משמעותי בתחום הרובוטיקה", אמר רב לברדיאן, סגן נשיא ל-Omniverse וטכנולוגיות סימולציה באנבידיה, "באמצעות שילוב בין AI Reasoning לסימולציה מדויקת מבחינה פיזיקלית וניתנת להרחבה, אנחנו מאפשרים למפתחים לבנות את הרובוטים והמכוניות האוטונומיות של מחר, אשר יחוללו מהפכה בתעשיות של טריליוני דולרים".

אנבידיה הציגה גם את Cosmos Reason, מודל VLM פתוח עם יכולות הסקת מסקנות, המסייע לרובוטים ולסוכני ראייה ממוחשבת להבין את העולם האמיתי באמצעות ידע קודם, הבנת חוקי הפיזיקה ו"שכל ישר". המודל מיועד למשימות תיוג נתונים, תכנון והסקה בסביבות לא מוכרות, וכן לפיתוח סוכנים חכמים לניתוח נתוני וידאו בהיקפים גדולים.

בין היתר, אמזון מתחילה החודש ליישם את הגישה החדשנית שלה, המתבססת על סימולציה לאימון זרועות רובוטיות לבדיקת מגוון רחב של מכשירים לצורכי בקרת איכות, ולשילוב מוצרים חדשים בקו הייצור - הכל על בסיס נתונים סינתטיים וללא צורך בשינויים בחומרה.

במקביל, החברה הרחיבה את משפחת מודלי NVIDIA Nemotron עם Nemotron Nano 2 ו-Llama Nemotron Super 1.5, המספקים רמות דיוק גבוהות בתחומי מדע, מתמטיקה, קידוד, שימוש בכלים, מעקב אחר הוראות ושיחה.