בשבוע שעבר התפרסם, בין השאר ב'ערוץ 7', מאמר של מנחם רהט תחת הכותרת 'נמות ולא נתגייס זה פָּאסֶה; עכשיו זה נחלל שבת ולא נתגייס'.

הטיעון העיקרי בו היה ש'יצא המרצע מן השק', ואחד מגדולי הרבנים החרדיים ששמו לא הוזכר משום כבודו, ואני מגלה שמדובר בגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א, מודה בפירוש, לדברי רהט, שהסיבה החרדית העיקרית שלא להתגייס לצבא היא משום שמסוכן לשרת בצבא, ולפעמים אפילו נהרגים בו. מנחם רהט טוען שאחרי הסיסמה הכוזבת 'נמות ולא נתגייס' ירדו החרדים עכשיו לשפל יותר גדול של 'נחלל שבת ולא נתגייס', פשוט משום שבגיוס טמונה סכנה של פיקוח נפש, הרי אפשר למות במלחמה על הגנת עם ישראל.

ולכן כותב רהט: "אם תראו חרדי במיטב מחלצות השבת רומס ברכב את קדושת יום השבת, תבינו שהוא בעצם מקיים לדעתו מצוה". רהט אף חושש שהמדרון החלקלק של מתן היתר לחלל שבת כדי לא להתגייס, אולי יתיר לחלק מהחרדים גם לעבור עבירות אחרות לשם הצלה מ'גזירת הגיוס'. והוא מדגיש שוב שהנימוק של אותו רב להתיר חילול שבת כדי שלא להתגייס הוא "עצם החשש שהגיוס מהווה פיקוח נפש, כלומר אם יגוייס הבחור הוא עלול להישלח לאחר הכשרתו לאזורי לחימה ולקפח שם את חייו חלילה - והנה לך חשש פיקו"נ. כך מנומקים ההתחמקות ממלחמת מצווה והיתר חילול השבת מדאורייתא. שומו שמיים". עד כאן חלק מדבריו של מנחם רהט.

אני לא מתכוון בבמה זו להיכנס לגופה של שאלת גיוס בני ישיבות ושאלת גיוס הצעירים החרדיים (שתי שאלות שאינן זהות כידוע), אבל אני מבקש לטעון שמר רהט טעה טעות חמורה בהבנת הנקרא. הוא עצמו מביא בהמשך את לשונו של הרב זילברשטיין כפי שצוטטה בעיתונות החרדית: "שמעתי הלכה מפי מורי ורבי הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, הלכה נוראה... הוא אמר לי ככה: תשמע, יש כיום גזירה שצריכים להתייצב לצבא, ואנחנו יודעים שזה מאוד לא ראוי, וההלכה היא שאם אי אפשר להסתדר עם הצבא אז יש מצווה לחלל שבת ולברוח מן הארץ! אדם שמאלצים אותו ללכת לצבא, ויש חשש שירד מהדרך, אני מצווה עליו שיחלל שבת... מדוע? כי זה פיקוח נפש!"

ובכן, נא לשים לב: פיקוח הנפש שהזכיר הרב אברמסקי זצ"ל ושאותו ציטט הרב זילברשטיין אינו הסכנה להיפגע במהלך השירות בצבא, בקרב או באימונים. החשש של הרב אברמסקי ורבים מחבריו הוא שהשירות בצבא יגרום לבחור החרדי 'לרדת מן הדרך', דהיינו להפסיק לשמור מצוות. על פיקוח הנפש הזה דיבר הרב אברמסקי זצ"ל, ועליו דיבר הרב זילברשטיין שליט"א.

זוהי הבנת הנקרא ברובד הפשוט ביותר. אפשר להסכים עם העובדות ועם הפסק הזה ואפשר שלא, אבל חבל שכעסו [המובן!] של מנחם רהט גרם לו להסיט את הדברים לכיוון אחר, כאילו פתאום נתגלה הסוד - החשש החרדי מגיוס הוא פשוט פחד ממלחמה ומשכול. זה פשוט לא אמת. לא זה מה שנטען. הדברים שנאמרו ע"י רהט בעקבות ההבנה המוטעית שלו, ש"יצא המרצע מן השק... הסיבה היחידה [להתנגדות לגיוס החרדים] היא שהם מפחדים שמא המתגייס יצטרף רח"ל לאותם 900 קדושי עליון שמסרו נפשם על קידוש השם להצלת ישראל ומקומם כעת אצל כיסא הכבוד עצמו", פשוט אינם נכונים. יש כאן הוצאת שם רע.

ואכן, נפסק להלכה שגם 'פיקוח נפש רוחני', כמו ילד שנחטף ע"י גויים או כופרים ויש חשש שיגדל בלי חינוך לתורה ומצוות, נחשב פיקוח נפש, והצלתו מתירה חילול שבת גם אם אין כלל סכנה לחייו. כמובן שכל מקרה לגופו, ולא אדון על כך כאן, אבל זו ההלכה. גם לא אביע את דעתי אם דברי הרב אברמסקי זצ"ל שנאמרו בשנות החמישים, בתקופת החילון הקיצוני של 'כור ההיתוך' הצה"לי, נכונים גם בימים שבהם קיימת חטיבת החשמונאים למשל, זה לא הדיון כאן. השאלה היא אם הרב זילברשטיין גילה את הסוד שהחרדים לא מתגייסים בגלל החשש שימותו במלחמה, או שדבריו עוּותו והוצאו מהקשרם. והם עוּותו והוצאו מהקשרם.

ושוב - אני לא נכנס כאן כלל לדיון בנושא הטעון הזה לגופו. בוודאי שהמצב הזה שכל מי שנולד לאם חרדית פטור מלשאת בעול הביטחון של כולנו הוא מצב אבסורדי, קל וחומר כאשר בעזרת ה' ובסיוע מדינת ישראל אחינו החרדים הופכים ממיעוט זניח למיעוט גדול וניכר ומשמעותי מכל הבחינות. אין לי ספק שאם ראשינו שרינו ויועצינו ינהגו בתבונה אפשר יהיה להגיע לפתרונות סבירים, אמנם באיחור של עשרות שנים, אבל מטוב מאוחר מאשר עוד יותר מאוחר. כל זה לא שייך לעובדה שבדברים הנ"ל, שנבעו מטעות בהבנת הנקרא, האשים מנחם רהט לשווא את הציבור החרדי ותלמידי חכמיו בדברים שאינם אמת. ומזה אני מבקש שמר רהט יחזור בו.