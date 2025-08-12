ראש מועצת שומרון יוסי דגן אירח לסיור את ח"כ עפיף עבד (הליכוד), מבכירי העדה הדרוזית.

השניים ביקרו בתצפית הלאומית "המרפסת של המדינה" על שם הנשיא דונלד טראמפ ממנה קיימו תצפית לעבר תל אביב וערי המרכז כמו כן קיימו תצפית מהר גריזים על קבר יוסף, וביקרו באתר ההנצחה של נופלי השומרון.

השניים קיימו הצהרה ליד אנדרטת מדחת יוסף בברקן, לוחם דרוזי מהכפר בית ג'ן שנפל בקבר יוסף והופקר בתחילת האינתיפאדה השניה כשהושאר לדמם שם.

עפיף אמר בהתרגשות: "יוסי, אני מעריך אותך על עשייתך למען העדה הדרוזית, ועל יציאתך בגלוי ובלחץ ציבורי ותקשורתי כדי להגן על אחינו בסוריה לפני חודש. לא נשכח לך את זה. גם מדחת יוסף שכיבדת אותו ועשית את האנדרטה המכובדת הזאת. על מנת לחזק את היישובים פה, אנחנו צריכים לעבוד ביחד. אני אתכם בכל. אנחנו צריכים להכריז על ריבונות ביהודה ושומרון. ואני איתכם באש ובמים".

דגן אמר: "אני מאוד מעריך את מה שאתה עושה. נחשפתי ללב הגדול שלך, לאידיאולוגיה הציונית החזקה שלך. אנחנו אחים! זה כבוד בשבילנו שמשפחת יוסף הסכימה שננציח כאן, בשומרון, באתר ההנצחה של המועצה האזורית שומרון, את הקדוש מדחת יוסף הי"ד, עם כל השמות של הקדושים והקדושות, שהם חללים שלנו: נרצחי טרור, צה"ל, משטרה, מוסד, שנפלו למען מדינת ישראל".

"זו זכות עבורנו שבמקום הקדוש הזה, באתר ההנצחה, יש את האנדרטה לזכרו של מדחת, ששפך את דמו כדי לשמור על קבר יוסף ועל ישיבת 'עוד יוסף חי'. אנחנו אחים, ואנחנו נחזק את הקשר בין העדה הדרוזית לבין ההתיישבות ביהודה ושומרון".

לסיום אמר: "הדברים החשובים שאמרת על הריבונות מרגשים. זו ארץ התנ"ך ואין סיבה לא להחיל ריבונות. נחזק גם את העדה הדרוזית, גם את ההתיישבות ביהודה ושומרון. ונהיה חזקים יחד, מדינת ישראל תהיה חזקה".