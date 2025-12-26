במהלך אירוע חגיגי שהתקיים השבוע לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון, חשפה המועצה האזורית שומרון את סיפורה של תעודת הזהות הראשונה שהונפקה לתושב יהודי באזור - ברוך בן יוסף, שהיה הראשון שרישום כתובתו הופיע כ"אלון מורה".

בן יוסף, שעלה מארצות הברית בגיל 16 לבדו, הגיע למחנה קדום והצטרף לגרעין החלוץ. הוא עלה תחילה כתייר, במטרה לעקוף את הבירוקרטיה, והצטרף להתיישבות עוד לפני גיוסו לצה"ל.

ביום 24.6.1976 הונפקה לו תעודת זהות ישראלית שבה נרשם "אלון מורה" ככתובת מגוריו - למרות שהיישוב לא הופיע אז ברשימות הרשמיות.

לדבריו, כאשר הגיע למשרד הפנים בירושלים, הפקידים לא מצאו את היישוב ברשומות. "אמרתי להם - יכול להיות שאין מקום כזה בספר, אבל אני גר שם. בסוף המנהלים החליטו שאם אני גר שם, הם פשוט ירשמו את זה בכתב יד".

"אלו היו הימים לפני שהמחשבים נכנסו לחיינו", שיחזר בן יוסף, "זכיתי להיות היהודי הראשון עם תעודת זהות של השומרון".

תעודת הזהות צילום: מועצה אזורית שומרון

כאמור, ביום שני בתחילת השבוע, התקיים האירוע המרכזי לציון יובל להתיישבות בשומרון בהשתתפות נשיא המדינה, יו"ר הכנסת, רבנים, שרים, אישי ציבור ואנשי התיישבות.

במהלך הערב הוקרא לראשונה מכתב היסטורי של הרב חנן פורת ז"ל על ראשית ההתיישבות, הוקרנו סרטים תיעודיים על שמונת ניסיונות העלייה לסבסטיה ופרויקט תיעוד הוותיקים, ותתקיים הופעה של שולי רנד.

הרצוג אמר בפתח האירוע החגיגי: "כל פעם שאני מגיע לשומרון אי אפשר שלא לחוש את החיבור העמוק בין עבר מפואר של שורשי העם היהודי לבין ההווה של בית לרבבות. בין נוף של הרים ושדות לנוף אנושי מרהיב של קהילות שלמות שקשרו את חייהן ועתידן במקום הזה. המפעל הזה מספר סיפור לא רק של בתים ותשתיות אלא של חברה וקהילות, של ציונות חיה, אחריות וערבות הדדית. זו תחושת שליחות עמוקה למען העם, המדינה והעתיד המשותף שלנו בארץ".

הנשיא הרצוג ויוסי דגן צילום: דניאל מליחי

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר על חשיפת תעודת הזהות הראשונה: "זה מסמך היסטורי. עדות לרגע שבו היהודים חזרו ללב ארץ ישראל, למקום שבו הכל התחיל. למעשה ההיסטורי של חידוש ההתיישבות היהודית בלב השומרון".

"האירוע המרכזי ביום שני הוא לא רק חגיגה של חצי יובל, אלא הצדעה לרוח החלוצית של דור המייסדים ותלמידי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שהביאו למפעל אדיר של חצי מיליון תושבים יהודים ביהודה ושומרון. זהו רגע לאומי שבו אנו מוקירים את המהלך שהניח את אבן הפינה להתיישבות בעלת משמעות אסטרטגית וציונית למדינת ישראל כולה. אני מזמין את הציבור להיות שותף בהצדעה להיסטוריה שעדיין נכתבת".