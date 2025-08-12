ח"כ שרון ניר (ישראל ביתנו), חברת ועדת החוץ והביטחון, תקפה בחריפות את הדיון המחודש בחוק הגיוס בוועדה.

"אני לא מופתעת שאתמול יושב ראש ועדת חוץ וביטחון הנכנס, בועז ביסמוט, מצא לנכון להרים כוסית עם בבצ'יק, יועץ נתניהו לענייני משתמטות. ברור לחלוטין שהממשלה הזו רוצה לחוקק פטור מוחלט מגיוס", אמרה בראיון לערוץ 7.

לדבריה, "מה שהולך להיות פה עכשיו זה משחק מכור על מלא. אין בכוונתם לחוקק חוק גיוס, אלא להמשיך להפקיר את המשרתים ולתגמל משתמטים. זה פשוט בלתי נתפס. אין פה שום כוונה אמיתית לחוקק חוק גיוס מלא ואמיתי".

ניר הוסיפה כי מאות אלפי אמהות לחיילים "לא ישנות בלילה אל מול 80 אלף אמהות שעתידן מובטח ושלא מתכוונים לגייס את הבנים שלהן". היא התריעה מפני מצב שבו "הולכים פשוט לחוקק חוק תור מגיוס, להוריד מהפרק את הסנקציות, ולא לחוקק חוק גיוס - בשעה שבצה"ל חסרים 12 אלף משרתים".

בנוגע לעמדת החרדים אמרה: "אנחנו שומעים את הקצנה של המפלגות החרדיות והרבנים, שאומרים 'חש וחלילה להתגייס', אני מזכירה שבתחילת השבוע חידשו 430 אלף צווי מילואים".

ח"כ ניר, אם לקצין קרבי שכבר זומן לשירות נוסף, הדגישה: "הזעקה של המשרתים צריכה להישמע. הם צריכים חילוף". לדבריה, הפתרון הוא "לקבוע עיקרון פשוט - כולם משרתים, או שירות צבאי או שירות אזרחי, ומי שקובע את הייעוד הוא הבקום. יש מספיק תפקידים שבהם הצבא והמדינה יכולים להיעזר, כולל בבתי חולים, קופות חולים, זק"א וגורמים אזרחיים נוספים".