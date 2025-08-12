מעצר שב"ח צילום: דוברות המשטרה

במהלך בידוק רגיל שביצעו פקחי מחסום חשמונאים למשאית הובלה, התגלו במטען הרכב ארבעה פלסטינים - שלושה מהם שוהים שלא כדין בישראל. הבידוק החל עם זיהוי נוסע שלישי במטרה למשאית, מעבר לנהג ונוסע הרשמיים. בעקבות הגילוי הוזעקו שוטרי תחנת מודיעין עילית, שביצעו חיפוש יסודי ברכב ואיתרו שלושה חשודים נוספים שהוסתרו בתוך המטען. עוד באותו נושא: תקדים משטרתי נגד הלנת שב"חים

שוהה בלתי חוקי התחפש לחרדי ופרץ לדירה בבדיקה נמצא כי לאחד מהארבעה יש אישור שהייה תקף, בעוד השלושה האחרים חסרי מעמד חוקי בישראל. השלושה הועברו לכלא עופר, בעוד הרביעי שוחרר. הנהג, תושב ירושלים, ובעל המטען מביתר עילית נעצרו לחקירה. שניהם שוחררו לאחר מכן בתנאים מגבילים. המשאית הוחרמה על ידי הרשויות.