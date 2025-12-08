שבעה מאבטחים ביישוב גבעת זאב, העובדים בחברת אבטחה פרטית המעניקה שירותים ליישוב, נעצרו בשבוע שעבר על ידי חוקרי יחידת ימ"ר ירושלים, בחשד שסייעו להברחת שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) לתוך ומחוץ ליישוב, והעסקתם.

המעצרים בוצעו במהלך היום, לאחר חקירה סמויה וממושכת, שנפתחה בעקבות פנייה רשמית של מועצת גבעת זאב למשטרה. על פי החשד, המאבטחים ניצלו את גישתם למערך האבטחה ואת סמכותם במחסומים, ואיפשרו מעבר לא חוקי של שב"חים, לכאורה בתמורה לתשלום.

המאבטחים עבדו במחסום "פרה פרה" בשער האחורי של גבעת זאב. החשד הוא שמדובר במנגנון שזוהה כמערך הכולל מספר מאבטחים, אשר קיבלו שוחד של אלפי שקלים מהשב"חים בתמורה לכניסתם לעבודה בישראל.

אחד מהעצורים הוא שב"ח ששימש כמתאם ומתווך בין השב"חים לבין המאבטחים, בתמורה לתשלום. בין החשודים נמצאים מספר עובדים מאבו גוש ושני תושבי הצפון. המעצר של החשודים בוצע בשבוע שעבר, מעצרם הוארך במספר ימים, וחלקם צפויים להיות מובאים להארכת מעצר נוספת במהלך השבוע הנוכחי.

ראש המועצה המקומית גבעת זאב, יוסי אסרף, מסר: "אנו רואים בחומרה רבה את החשדות המיוחסים למאבטחים שמעלו לכאורה בתפקידם וסיכנו את ביטחון תושבי גבעת זאב. האמון שלנו במערך האבטחה הוא בסיסי, וכל פגיעה בו היא בלתי נסלחת. אני מברך על הפעולה המהירה והנחושה של ימ"ר ירושלים, שנפתחה בעקבות דרישת מועצת גבעת זאב, ואנו סומכים על המשטרה שתגיע לחקר האמת ותמצה את הדין עם כל המעורבים".

אסרף קרא לתושבי גבעת זאב להגביר את ערנותם ולדווח על כל אירוע חריג: "אני קורא לפנות אלינו על כל עוול או חשד למעשה בלתי חוקי. אתם העיניים שלנו בשטח וביחד עם התושבים נלחם כדי לשמור על ביטחונה של המועצה."

במועצה הדגישו כי ימשיכו לבחון את מערך האבטחה, לחזק את נהלי הבקרה ולנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי למנוע הישנות מקרים דומים. "לא נאפשר לכרסם בביטחון האישי של התושבים," ציין ראש המועצה, "וננקוט כל צעד נדרש כדי להבטיח את שלום התושבים."