יחיאל יהוד, אביה של ארבל יהוד ששוחררה מהשבי ושל דולב יהוד שנרצח בשבעה באוקטובר, תקף היום (שלישי) בחריפות את השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק במהלך ריאיון לכאן רשת ב'.

"כמו שאני רואה את הדברים במשך שנתיים, מי שיכול לסיים את הדבר הזה זה רק ראש הממשלה בנימין נתניהו", אמר יהוד.

הוא השתלח בשרים ואמר: "גם צמד 'אס אס' סמוטריץ' וסטרוק שדוחפים אותו לשפוך את דם בני הערובה והחיילים לא היו מצליחים במשימה שלהם לו הוא היה רוצה לסיים את המלחמה".

המגישה אסתי פרז בן עמי המשיכה בראיון ולא הגיבה להתבטאות החמורה כלפי השרים.

סיפרה ארבל יהוד על האובדן שחוותה ועל המאבק להשבת כל החטופים, ובראשם בן זוגה, אריאל קוניו.

"מהרגע שחזרתי אני מברכת ומוקירה תודה כל יום על זה שאני מוגנת", סיפרה יהוד, "אבל אני בסערת רגשות. מהרגע שחציתי את הקו של הגבול לתוך הארץ קיבלתי החלטה שאני מצטרפת למאבק להשבת החטופים".

על הסרטונים האחרונים של החטופים אביתר דוד ורום ברסלבסקי אמרה, "זה משהו שכל אחד צריך לראות, באישור המשפחות. לי אישית היה קשה לצפות. חשבתי על אריאל ודוד ועל כל שאר החטופים. אלה ימים מטלטלים".

מצבו של בן זוגה אריאל, שנחטף יחד איתה, לא ידוע לה. "כשנחטפנו אריאל הסתכל עלי ואמר 'נהרסו לנו החיים'. הזכרונות ממנו כל הזמן איתי. אני מדמיינת את הרגע של הפגישה שלנו כל לילה - את החיבוק".