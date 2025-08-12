ארבל יהוד, ששוחררה בינואר האחרון בעסקת החטופים השנייה לאחר 482 ימים בשבי הג'יהאד האסלאמי, התראיינה היום (שלישי) לרשת ב וסיפרה על האובדן שחוותה ועל המאבק להשבת כל החטופים, ובראשם בן זוגה, אריאל קוניו.

"מהרגע שחזרתי אני מברכת ומוקירה תודה כל יום על זה שאני מוגנת", סיפרה יהוד, "אבל אני בסערת רגשות. מהרגע שחציתי את הקו של הגבול לתוך הארץ קיבלתי החלטה שאני מצטרפת למאבק להשבת החטופים".

אחיה של יהוד, דולב, נחטף ב-7 באוקטובר והוגדר חטוף עד שגופתו נמצאה ביוני 2024. "קיבלתי את הידיעה על מותו בשבי", היא משחזרת, "החלטתי שאני לא יכולה להתאבל עליו לבד בשבי. אני עדיין מפחדת לגעת בזה - זה יכול להחליש אותי ולהסיט אותי מהמאבק".

על הסרטונים האחרונים של החטופים אביתר דוד ורום ברסלבסקי אמרה, "זה משהו שכל אחד צריך לראות, באישור המשפחות. לי אישית היה קשה לצפות. חשבתי על אריאל ודוד ועל כל שאר החטופים. אלה ימים מטלטלים".

מצבו של בן זוגה אריאל, שנחטף יחד איתה, לא ידוע לה. "כשנחטפנו אריאל הסתכל עלי ואמר 'נהרסו לנו החיים'. הזכרונות ממנו כל הזמן איתי. אני מדמיינת את הרגע של הפגישה שלנו כל לילה - את החיבוק".

יהוד סיפרה כי בשבי חוותה רגעים של פחד קיצוני, במיוחד בליל חילוצם של לואיס ופרננדו: "זה היה הלילה הכי נורא. נפרדתי מהחיים. ישבתי לידם עם נשקים דרוכים על הגוף שלי".

ארבל פנתה בפנייה ישירה לח"כ בועז ביסמוט: "אמרת לאבא שלי שאם הילדים שלך היו חטופים היית שורף את הבניין. אני כאן להזכיר - עסקאות הן שמחזירות בני ערובה בחיים. את אריאל שלי אני רוצה ללוות לחופה ולא לקבר. אני רוצה שכל מקבלי ההחלטות ילכו לישון עם המילים שלי - ושזה מה שיעמוד לנגד עיניהם כשהם מקבלים החלטות".

יהוד סיכמה במסר של תקווה: "ברגע שהייתי מאבדת אותה שם - הכל היה נגמר. לא דמיינתי סיטואציה שבה אני לא מחבקת את אבא שלי שוב".