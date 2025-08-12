מי לא מכיר את הנאגטס של מקדונלד'ס? הפריכים מבחוץ, הרכים מבפנים, והכי חשוב - ממכרים.

עכשיו, אפשר להכין גרסה ביתית שלא נופלת מהמקור, ואף מעניקה יתרון ברור - אתם בוחרים את חומרי הגלם, שומרים על טריות ויכולים להתאים את הטעמים בדיוק להעדפות המשפחה.

הסוד במרקם ובטעם

הבסיס לנאגטס המושלמים הוא חזה עוף טחון טרי, שמתובל בשום, סלרי, מיץ לימון, תיבול מדויק ותוספת קורנפלור למרקם יציב ורך. לאחר הטחינה במעבד מזון, יוצרים מהתערובת צורות נאגטס קלאסיות ומצפים בפירורי לחם לבנים.

הבלילה שעושה את ההבדל

אחד השלבים הקריטיים הוא הציפוי הכפול - תחילה פירורי לחם, ואז טבילה בבלילה סמיכה המבוססת על קמח תירס, קמח רגיל, קורנפלור, תיבול ואבקת אפייה. השילוב הזה מעניק לנאגטס את הפריכות המיוחדת שלהם ואת הצבע הזהוב האופייני.

כך זה עובד במטבח

לאחר שהנאגטס מוכנים לציפוי, מחממים שמן לטיגון עמוק. טובלים כל נאגטס בבלילה ומכניסים בזהירות לשמן הרותח. כמה דקות טיגון - ויש לכם נאגטס מושלמים, זהובים וקריספיים מבחוץ ורכים מבפנים. מומלץ להוציא לרשת לטפטוף עודפי שמן.

הנאגטס הללו מצוינים גם לאפייה - ניתן לרסס במעט שמן ולאפות בתנור שחומם מראש ל־200 מעלות כ־20 דקות, עד לקבלת פריכות מושלמת.

הגרסה הביתית הזו מציעה את כל מה שאנחנו אוהבים בנאגטס - עם שליטה על רכיבים ואיכות. אפשר להגיש לצד צ'יפס ביתי, ירקות טריים ורוטב אהוב - ולהרגיש קצת כמו במסעדת מזון מהיר, רק עם לב של בית.