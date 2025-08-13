השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קרא הבוקר (רביעי) לראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח את הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר מתפקידו.

דבריו של בן גביר מגיעים לאחר הפרסום אמש על 'הכוורת' שמייעצת לזמיר, בין היתר האלוף במיל' ישראל זיו ודובר צה"ל לשעבר אבי בניהו.

בן גביר כתב: "כשרואים מיהם האנשים הקרובים לרמטכ"ל, מובן מדוע הוא עומד על רגליו האחוריות נגד התכנית שלנו לכיבוש עזה. מתברר כי הרמטכ"ל מוקף במובילי הקונספציה והכניעה ופועל על פי ערכיהם".

לדבריו, "אם הוא לא יודיע לאלתר כי הוא מחליף את הכוורת הפוליטית השמאל-קיצונית שלו - אני קורא לראש הממשלה להביא להחלפתו המיידית במועמד שחותר לניצחון ולא חותר יחד עם יועציו תחת הדרג המדיני".

הבוקר שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס ליועציו של הרמטכ"ל ואמר על המינויים שיזם זמיר: "הניסיון לשנות כעת נהלים בהם עבדנו, אולי בעצת חבר יועצים אנטי־ממשלתיים הבוחשים בקלחת, ולהחליפם בניסיון לקבוע עובדות בשטח ובפגישות מאולתרות - לא יצלח".

בכאן חדשות נחשף אמש כי זמיר מקבל ייעוץ באופן קבוע מצד רשימה של גורמים שכבר אינם חלק מהמערכת הצבאית.

על פי הדיווח, פורום הייעוץ הסודי של הרמטכ"ל כולל את השר לשעבר גבי אשכנזי, האלוף במילואים ישראל זיו, דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, מתן דנסקר ולירן דן שהיה דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

עוד דווח כי עוזרו של זמיר, אלוף משנה אלון לניאדו, מקיים קשר רציף עם עיתונאים ומתדרך אותם - בניגוד לנהלים הקובעים כי רק יחידת דובר צה"ל מוסמכת לכך.