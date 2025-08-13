אלביט מערכות דיווחה היום (רביעי) לבורסה על חתימת חוזה משמעותי עם מדינה באירופה בהיקף של כ-1.635 מיליארד דולר.

לפי ההודעה, אלביט תספק למדינה האירופית פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחומי היבשה, האוויר, התקשוב והדיגיטליזציה.

החברה הדגישה כי מדובר בטכנולוגיות מתקדמות המבוססות על בינה מלאכותית, כחלק מהפורטפוליו החדשני של החברה.

החוזה כולל שתי קבוצות עיקריות של מוצרים. הקבוצה הראשונה כוללת רקטות ארטילריות מדויקות לטווחים ארוכים, וכן מגוון רחב של מערכות קרב אוויריות בלתי מאוישות, לרבות רחפנים אישיים למודיעין ולתקיפה בטווחים מבצעיים וטקטיים.

הקבוצה השנייה כוללת מערכות מודיעין מסוג ISTAR, לצד מערכות COMINT, SIGINT ולוחמה אלקטרונית.

בנוסף יועברו מערכות אלקטרו-אופטיות מתקדמות, שדרוגים לרכבי קרב, מערכות הגנה וראיית לילה. אלביט תספק גם פתרון מלא לדיגיטיזציה צבאית, הכולל ציוד תקשורת ותוכנה מהדור החדש.