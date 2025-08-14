צה"ל זיהה לפנות בוקר (חמישי), מעט אחרי השעה 04:00, כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל וכי מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום.

בסביבות השעה 04:25 עדכנו בצה"ל כי "לפני זמן קצר חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות".

תושבים במרכז הארץ דיווחו על שמיעת פיצוצים כתוצאה מהיירוט.

ביום שלישי אחר הצהריים עדכן צה"ל כי חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

בהמשך טען יחיא סריע, הדובר הצבאי של החות'ים בתימן, כי הארגון שיגר שישה כלי טיס בלתי מאוישים לעבר "ארבע מטרות חיוניות של האויב הישראלי" באזור חיפה, הנגב, באר שבע ואילת.