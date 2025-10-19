דובר מתאם פעילות האו"ם בתימן אישר כי ביום שבת פרצו פעילים של המיליציה החות’ית השיעית הנתמכת על ידי איראן למתחם של האו"ם.

על פי הדיווח, 11 עובדים מקומיים שוחררו לאחר חקירתם, אך 5 עובדים מקומיים נוספים ו-15 עובדים בינלאומיים עדיין מוחזקים בתוך המתחם.

הדובר מטעם האו"ם מסר כי נעשים מאמצים להביא לשחרור כל העובדים ולהבטיח את חידוש פעילות נציגות האו"ם בתימן.

לפי גורמים בינלאומיים, מנהיג המיליציה החות’ית האשים בימים האחרונים ארגונים הקשורים לאו"ם בשיתוף פעולה מודיעיני שסייע לישראל לתקוף יעדי שלטון בתימן.

דוברו של מזכ"ל האו"ם הגיב לדברים ואמר כי "טענות החות’ים מסכנות את שלומם של עובדי האו"ם והעובדים בתחום ההומניטרי, ומגבילות את פעולות הסיוע החיוניות".

ערוץ "אל-ערביה" דיווח כי בחודשים האחרונים נעצרו עשרות עובדי או"ם באזורים הנתונים לשליטת המיליציה החות’ית הנתמכת על ידי איראן.