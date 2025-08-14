הימים האחרונים הביאו איתם עומס חום כבד במיוחד: מעל 35 מעלות, לחות גבוהה ואוויר כבד. במזג אוויר כזה, הבחירה הנכונה בצלחת יכולה לעשות את כל ההבדל בין תחושת כבדות ועייפות לבין יום קליל ורענן.

מה כדאי לאכול?

מומחי תזונה ממליצים למלא את הצלחת במזונות עשירים בנוזלים ומינרלים:

פירות טריים ועסיסיים - אבטיח, מלון, ענבים, תפוזים ואננס - מתוקים, מרעננים ומלאי מים.

ירקות חיים - מלפפון, עגבנייה, פלפל, קישוא וגזר. הכי טעים בסלטים קרים עם מעט שמן זית.

מנות קלילות וקרות - יוגורט, גבינות רכות, סלט קינואה או טבולי.

שתייה מרובה - מים קרים, תה צמחים, או מים עם נענע ופרוסות לימון.

מה עדיף להימנע?

יש מזונות שדווקא מקשים על הגוף בקיץ:

מאכלים שומניים וכבדים - בשרים מעובדים, מטוגנים וגבינות שמנות.

עודף פחמימות פשוטות - עוגות, לחמים לבנים ומאפים מתוקים.

משקאות ממותקים ואלכוהול - מגבירים איבוד נוזלים ומקשים על ויסות החום.

תיבול חריף - פלפלים חריפים ותבלינים בוערים שיכולים לגרום להזעה מוגברת.

טיפ לסיום

שלבו תזונה קלה ומרעננת עם שתייה מרובה, והימנעו מחשיפה ממושכת לשמש. אפילו שינוי קטן בתפריט יכול לשפר את ההרגשה בימים החמים, ולעזור לכם לעבור את הקיץ בקלילות.