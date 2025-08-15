חילוץ האזרח דוברות המשטרה

אזרח ישראלי, תושב גן יבנה, שנסע מאזור בנימין לכיוון ירושלים, נכנס בטעות לכפר פלסטיני עוין.

הוא התקשר למשטרה ודיווח כי הוא ללא דלק, נמצא בעומס תנועה כבד, חש מאוים ומזהה כי הוא בשטח עוין.

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים הוזנקו למקום, נכנסו במהירות לשטח, איתרו את האזרח וחילצו אותו דרך שער גדר הביטחון. החילוץ בוצע בליווי רכבים ממוגנים לשם הבטחת שלומו ומניעת פגיעה בו.

האזרח חולץ בשלום, הודה ללוחמים על פעולתם והמשיך לביתו. האירוע הסתיים ללא נפגעים.

במשטרה מדגישים כי הכניסה לשטחי A ולכפרים עוינים ביהודה ושומרון מסוכנת ואסורה על פי חוק, ומהווה סיכון ממשי לחיי אדם.

עוד ציינו כי בכניסות לשטחים אלה מוצבים שלטים אדומים בולטים האוסרים על כניסת ישראלים באופן מוחלט, והציבור מתבקש להימנע מכך בכל מצב.