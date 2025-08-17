שורד השבי אלי שרעבי התראיין הערב (ראשון) למהדורה המרכזית בחדשות 12, עם סיומו של יום המחאות ברחבי הארץ.

שרעבי תיאר את מציאות הרעב שחווה במהלך השבי, "זו הרעבה מכוונת שם ואתה זוכר את זה היטב - את ההתעללות הזאת באמצעות הרעבה. בזמן שאנחנו אכלנו קערת פסטה ליום, שהייתה נוראית לכשעצמה, והם אכלו שם שלוש וארבע ארוחות ביום, ואת המתוקים שלהם, ואתה מסתכל עליהם והם פשוט צוחקים לך בפנים, ומנפנפים באוכל הזה, ועוד אומרים לך שהם אוכלים כמוך, והם סובלים כמוך".

לדבריו, המזון שהוזרם לעזה שימש בעיקר את המחבלים, "לפי מה שאנחנו ראינו, עשרות קרטונים של אותו סיוע נכנס למנהרות. מצד אחד זה נורא נורא מכעיס שהם משתלטים על כל הדבר הזה, ואוכלים כמו מלאכים, כשאנחנו באמת מורעבים שם. מצד שני, אתה אומר, טוב שנכנס האוכל הזה, כי יש לך פריבילגיה לבקש משהו אקסטרה, ושאולי ירחמו עליך".

על המחאות הערב ברחבי הארץ אמר שרעבי: "זה מחמם את הלב, זה מדהים. אני זוכר שכשיצאתי, אני לא הייתי חשוף 16 חודשים לשום תקשורת, אבל כשיצאתי והראו לי את הדברים שעם ישראל עשה בשביל החטופים, בשביל משפחות החטופים, זה חימם לי את הלב".

עוד הוסיף: "מאז אני בהודיה מאוד מאוד גדולה, אני פוגש המון המון את עם ישראל בהמון מקומות ואני מודה לו על כך. זה מדהים, זה נותן רוח גבית למשפחות שסובלות יום-יום שעה-שעה, שחיות באי ודאות ובעצב נוראי, ולראות ככה את עם ישראל מאחוריהן זה נותן המון".