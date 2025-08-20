בסמיכות לשכונת עיר גנים בירושלים יוצאת אל הפועל אחת מתוכניות הפינוי-בינוי המרשימות בעיר, כזו שלא רק משנה את קו הרקיע אלא גם את מפת המגורים הירושלמית. המיקום מציב את הפרויקט בלב סביבת מגורים ייחודית, המשלבת טבע, נוף, ונגישות יוצאת דופן לצירי התחבורה המרכזיים.

אחד מהיזמים בפרויקט מספר כי הפרויקט שיכלול חמישה מגדלים בני 32 קומות, נבנה בסביבה אטרקטיבית במיוחד שרק תלך ותהפוך מבוקשת יותר. "המתחם מתפרס על 32 דונם כאשר מצד אחר טיילת עירונית הכוללת שדרה מסחרית ומצד השני פארק של 12 דונם. משפחה שתבחר לחיות בפרויקט כזה תיהנה מכל השירותים הנדרשים בהישג יד. אנחנו מייצרים כביש חדש שמנגיש את הפרויקט לכל צירי התנועה והשירותים המרכזיים בעיר", מסביר היזם.

הדמיית פנים הבית (להמחשה בלבד) צילום: וויופוינט

לדבריו, תושבי המקום, יקבלו גישה לכל שירות שמשפחה נזקקת לו. "הפרויקט מציע מגוון מוסדות ציבור עם חמישה גני ילדים, חמש כיתות מעון, שלוחת מתנ"ס, בית ספר יסודי ושלושה תיכונים שנמצאים במעטפת שלו. קיימים גם שני בתי כנסת בתוך הפרויקט, שדרת מסחר מגוונת עם בית קפה בהיקף של 400 מ"ר במרכזה. בכל בניין יש מועדון דיירים וחדר כושר ויפעל גם מתחם ספא שייתן שירות לכל הבניינים".

במהלך העבודה על הפרויקט נעשתה חשיבה משמעותית לגבי מרפסות סוכה - מצרך מבוקש בקרב ציבור דתי. "מכיוון שמדובר במערכת של מגדלים יש מעט מרפסות סוכה אך ייעדנו מתחמים לטובת סוכות".

היזם מוסיף ומציין כי "הפרויקט נמצא בטבעת החיצונית של עיר גנים וכיוון שהוא בגודל של חצי שכונה, הוא יושב מול מורדות מלחה מצד אחד ומשואה שני והוא יוצר למעשה רובע חדש. יש לו מיקום עם נוף מרהיב מכל צדדיו, מוקף בפארקים, מונגש לכביש חדש שיתחבר לציר קוליץ".

למרגלות הפרויקט נמצא בהליכי בנייה פארק ענק של בהיקף 220 דונמים שיכלול בו מגרשים מכל הסוגים, פינות ישיבה, שבילי הליכה ואופניים וגולת הכותרת היא אגם מלאכותי שימוקם ממש מול המגדלים.

הפרויקט עצמו משתרע על פני 32 דונם ברחוב קוסטה-ריקה בבירה. קומות. מגוון הדירות - מדירת 2 חדרים ועד 6 חדרים יכלול גם מרפסות גדולות משמעותית בסטנדרט ירושלמי של בין 20 ל-40 מ"ר שכאמור ישקיפו לנוף מרהיב.