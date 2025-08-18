היוצר ואיש החינוך הירושלמי אמיר בן גל משיק את הסינגל החדש שלו, "כתוב בספר" - סינגל ראשון מתוך אלבום בכורה, הצפוי לצאת בחודשים הקרובים.

השיר מתאר את מצבו של עם ישראל כעם החי באיום תמידי ומתמשך, אך מוצא בתוכו כוח רב להתמודד עם המציאות.

לדברי בן גל, השיר מבקש להתבונן בקושי מבלי להתחמק ממנו, אך בו בזמן להאמין בתקווה וביכולת לצמוח ממנו. "יש בו עוד כוח, הוא מסרב לברוח, יודע שוקע בחלום שלא נגמר, יש בו עוד רוח, הוא לא רוצה לנוח, לא מקבל את הגורל האכזר", נכתב בשיר.

בן גל, המשמש בתפקידי ניהול שונים במערכת החינוך, מתגורר בירושלים. במקביל לעיסוקו החינוכי, הוא משרת כסרן במילואים בחטיבת הצנחנים, ולקח חלק בלחימה מאז ה-7 באוקטובר במשך מעל 250 ימים בגזרות שונות.

את המוזיקה מלווה בן גל כבר למעלה משני עשורים, בהם כתב והלחין עשרות שירים. רק בשנים האחרונות החל להוציא אותם אל הקהל הרחב.